Tony Effe: «Certe accuse mi fanno male, ho pianto per quelle di sessismo»

Il rapper si è raccontato prima della sua avventura al Festival di Sanremo.

«Che i miei testi istigassero all'odio di genere – ha detto a Sette, l'inserto settimanale del Corriere – ci sono stato male. Il rap ha un suo linguaggio. Io racconto ciò che vedo, mai confondere lo sguardo, l'immaginario con la persona. Ripeto: un conto è raccontare, un altro è vivere. Stephen King allora cos'è, un serial killer?».

«Organizzo un concerto al PalaEur, ma succede che un giorno crollo. Stavo traslocando, c'era mia madre a aiutarmi con gli scatoloni, e io mi metto a piangere. Mi sono un po' vergognato, ma stavo esplodendo: certe accuse mi hanno fatto davvero male». La mamma lo ha incoraggiato, ricordandogli che è un ragazzo perbene: «Parole per me importanti – ha spiegato – Non tanto perché lei mi conosce, quanto perché è stata la prima a non capire la mia musica».

Sentimentalmente parlando è un periodo magico per Tony Effe, legato dalla scorsa estate all'influencer Giulia De Lellis. A tal proposito ha rivelato: «Sono cambiato io. Ho una fidanzata con cui convivo. Esco poco, prima avevo il bisogno di uscire sempre, andare nei locali, alle feste. Ora preferisco rimanere a casa con La Carica dei 101».