Tony Effe Covermedia

Dopo il successo del concerto di Capodanno, il rapper romano si prepara a un anno ricco di impegni e novità.

Tony Effe ha inaugurato il 2025 con un concerto sold out al Palazzo dello Sport di Roma, organizzato in risposta alla sua esclusione dal concerto ufficiale di Capodanno al Circo Massimo.

Durante l'esibizione, il rapper ha indossato provocatoriamente una fascia tricolore, dichiarando: «È arrivato il sindaco».

Il prossimo appuntamento di rilievo per Tony Effe sarà la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove presenterà il brano «Damme 'na mano». La sua presenza sul palco dell'Ariston rappresenta un'importante svolta nella sua carriera, segnando il passaggio dal mondo della trap a un pubblico più ampio e variegato.

Inoltre, il rapper, all'anagrafe di Nicolò Rapisarda, ha annunciato l'uscita di un nuovo album prevista per la primavera del 2025. Questo progetto discografico, di cui ancora non si conoscono i dettagli, è molto atteso dai fan e dagli addetti ai lavori, curiosi di scoprire l'evoluzione artistica del 33enne dopo il successo di «Icon», certificato quattro volte disco di platino.

Parallelamente, Tony ha in programma un tour estivo che toccherà le principali città italiane. Le date e le location sono in fase di definizione, ma l'artista ha già anticipato che sarà uno spettacolo innovativo, con scenografie e performance studiate per offrire al pubblico un'esperienza unica.

Nonostante le recenti polemiche legate ai contenuti dei suoi testi, Tony Effe continua a essere una figura centrale nella scena musicale italiana. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare nuove sfide artistiche testimonia una maturità professionale che lascia presagire un 2025 ricco di successi e riconoscimenti.