Tony Effe

Il cantante ha condiviso l'esperienza al Festival con l'influencer, ma da qualche giorno i due non si mostrano più insieme.

Covermedia Covermedia

Prima crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis, insieme dalla scorsa estate. L'avventura al Festival di Sanremo non è stata delle migliori per il trapper romano, duramente criticato per la sua canzone «Damme 'na mano», per la cover sbagliata con Noemi e per la «collanagate».

Ora si parla anche di maretta con Giulia. A lanciare l'indiscrezione il settimanale «Oggi»: «La coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe è spesso attraversata da marette e incomprensioni».

Il motivo principale sarebbe «il crescente desiderio di maternità di Giulia non corrisposto dal trasgressivo cantante romano». Ma non è finita qui, perché pare che «la reciproca gelosia li porti a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto».

Anche il portale «Very Inutil People», che ha consultato una fonte vicina alla coppia, parla di una rottura che arriverà a breve, forse nel giro di un mese.

Per Giulia De Lellis si tratterebbe dell'ennesima liaison sbagliata dopo tante relazioni fallite. L'ultima storia d'amore importante è stata quella con Carlo Beretta, durata ben cinque anni e finita proprio perché lui, secondo i beninformati, non si sentiva ancora pronto a diventare padre.