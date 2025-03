Tony Effe Covermedia

Dopo le critiche ricevute per la sua performance a Sanremo, Tony Effe ha risposto senza filtri a Valerio Scanu durante la consegna del Tapiro d'oro a «Striscia la notizia».

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Tony Effe nel corso di «Striscia la notizia», il tg satirico di Canale 5.

Il sarcastico riconoscimento arriva dopo le critiche mosse da Valerio Scanu, che ha contestato la performance del rapper al Festival di Sanremo, accusandolo di non essere intonato. Ma Tony Effe non si è lasciato intimidire e ha risposto con ironia: «Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio... Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!».

Il rapper ha poi minimizzato le polemiche sul regolamento sanremese e sulla sua partecipazione, sottolineando di essersi comunque divertito: «Sanremo è politica, lo sappiamo tutti». Più pungente, invece, la stoccata a Scanu: «A parte la stampa e quelli che cago il cao, tipo sto Valerio Scanu».

L'inviato di «Striscia» gli ha chiesto chi fosse più stonato tra lui e Fedez, facendo riferimento al recente scontro tra i due. Tony Effe, con la solita schiettezza, ha ammesso: «A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui».

La polemica era partita da un'intervista di Scanu, che aveva criticato il fatto che Tony Effe, in gara per San Marino, cantasse un brano dal titolo «Tutta l'Italia». Ma le critiche non si erano fermate lì: «Non sa cantare, non è intonato per niente, credo che lo sappia anche lui», aveva detto l'ex vincitore di Sanremo. Toni che non hanno scalfito il rapper, che anzi ha colto l'occasione per rilanciare la sfida.