Tony Effe e Tommy Cash Ufficio stampa

Il cantante italiano e quello estone hanno collaborato per il remix di «Espresso Macchiato», il brano che ha conquistato le classifiche e con cui l'artista che ha fatto storcere il naso all'Italia partecipa all'Eurovision 2025.

Dopo aver suscitato curiosità sui social media con immagini dallo studio di registrazione, Tommy Cash e Tony Effe hanno finalmente rilasciato «Espresso Macchiato – Remix».

Questa nuova versione dell'ormai popolare canzone accompagna l'artista estone nella sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea a partire dal 13 maggio.

La versione originale del brano, come riporta «TGcom24», ha già raggiunto la vetta della classifica Viral 50 italiana di Spotify e si è posizionata nella Top 50 dell'Airplay radiofonico italiano.

Su TikTok, la canzone è diventata un fenomeno virale, accumulando milioni di stream e visualizzazioni: 16 milioni su YouTube, 27 milioni di creazioni e 17.000 visualizzazioni su TikTok.

Tommy Cash è noto per il suo stile visivo unico e la capacità di reinterpretare le tendenze globali con un tocco originale e umoristico.

La sua carriera, iniziata in Estonia, si è rapidamente espansa a livello internazionale, portandolo a esibirsi in festival prestigiosi come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un vasto pubblico.

Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA