Tony Effe furioso a Sanremo: «Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco»

Il rapper Tony Effe si infuria per un accessorio vietato prima dell'esibizione e annuncia: «Per me Sanremo finisce oggi». Il valore del gioiello e il motivo del divieto.

Covermedia Covermedia

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 è stata segnata dall'ira di Tony Effe, che si è sfogato dopo la sua esibizione per un episodio che lo ha lasciato senza parole.

Il rapper ha raccontato di essere stato costretto a togliere la sua collana prima di salire sul palco: «Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono i*******o nero. Adesso so' c***i. Sono arrabbiatissimo».

Poco dopo, ai microfoni di Alessandro Cattelan, ha rincarato la dose: «Per me Sanremo finisce oggi».

Un gioiello dal valore di 71'000 euro

Il gioiello in questione è una collana in oro giallo della collezione HardWear di Tiffany&Co., dal valore di 71'000 euro. Non è chiaro chi abbia imposto il divieto né il motivo esatto, ma la questione sembra legata alla regolamentazione del Festival sull'esposizione di marchi sul palco.

Anche Noemi ha confermato di aver avuto una restrizione simile su un accessorio per lo stesso motivo.

Tony Effe, in gara con il brano «Damme na mano», ha sfoggiato un look total black in pelle firmato Balenciaga, con gioielli Tiffany&Co. che già nella prima serata avevano superato un valore di 500'000 euro. Ma questa volta, il dettaglio mancante non è passato inosservato, scatenando la sua reazione furiosa.

L'episodio riaccende il dibattito sulle regole imposte agli artisti in gara e sull'equilibrio tra libertà di espressione e le politiche di regolamentazione del Festival di Sanremo.