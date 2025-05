Christopher McQuarrie e Tom Cruise alla premiere di «Mission: Impossible - The Final Reckoning» a Londra (foto d'archivio). KEYSTONE

Christopher McQuarrie conferma: la storia del terzo capitolo è già pronta. Tom Cruise rilancia l'hype e pensa anche al ritorno di «Days of Thunder».

Covermedia Covermedia

«Top Gun 3» è sempre più vicino. A confermarlo è Christopher McQuarrie, co-sceneggiatore e produttore di «Top Gun: Maverick», che nel corso di una conversazione sul podcast «Happy Sad Confused» ha svelato che la trama del terzo capitolo è già pronta.

Alla domanda se «Top Gun 3» fosse stato più difficile da scrivere rispetto al secondo film, McQuarrie ha risposto senza esitazioni: «No, è già tutto pronto».

E ha aggiunto: «Non è stato difficile. Pensavo lo sarebbe stato, ed è un buon punto da cui partire, entri nella stanza dicendo: "Dai, cosa possiamo fare?". Poi Ehren Kruger (lo sceneggiatore) ha lanciato un'idea e io ho pensato: "Mm, in effetti...". Abbiamo fatto una conversazione, ed ecco che la struttura era lì. Quindi no, non è stato complicato. La verità è che nessuno di questi progetti è difficile da scrivere».

La notizia arriva a ridosso dell'apparizione di Tom Cruise al Festival di Cannes, dove l'attore ha fatto intendere che il terzo capitolo della saga è in lavorazione. Ma non è tutto: l'attore ha anche anticipato di voler riportare sullo schermo «Days of Thunder», il film di corse del 1990.

«Sì, stiamo pensando e parlando di molte storie diverse, di cosa potremmo fare e di cosa sia davvero possibile», ha raccontato. Insomma, i motori sono già caldi.