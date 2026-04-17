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La saga continua «Top Gun 3»: Tom Cruise torna protagonista

Covermedia

17.4.2026 - 11:00

Tom Cruise
Tom Cruise
covermedia

Paramount annuncia lo sviluppo del terzo capitolo della saga.

Covermedia

17.04.2026, 11:00

17.04.2026, 11:06

«Top Gun 3» si farà: Paramount ha confermato il nuovo capitolo del franchise con Tom Cruise pronto a riprendere il ruolo di Maverick.

L'annuncio è arrivato al CinemaCon di Las Vegas, dove è stata confermata anche la presenza del produttore Jerry Bruckheimer.

CinemaCon ha condiviso la notizia in un post su X:

«Nuovi film tratti da franchise già esistenti come Star Trek, Transformers, G.I. Joe e Top Gun sono tutti in sviluppo presso @ParamountPics!».

«Top Gun 3» sarà il seguito di «Top Gun: Maverick», diretto da Joseph Kosinski e uscito nel 2022, in cui Cruise riprende il ruolo del pilota d'élite Captain Pete «Maverick» Mitchell, già interpretato nel primo «Top Gun» del 1986.

Il film originale vedeva nel cast Val Kilmer nel ruolo del tenente Tom «Iceman» Kazansky, Anthony Edwards nei panni del tenente Nick «Goose» Bradshaw, Tom Skerritt come il comandante Mike «Viper» Metcalf, Meg Ryan nel ruolo di Carole, moglie di Goose, e Kelly McGillis in quello di Charlie Blackwood.

Fu un enorme successo commerciale, con incassi globali di quasi 330 milioni di euro a fronte di un budget di circa 14 milioni di euro.

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