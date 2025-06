Tori Spelling

L'ex star di «Beverly Hills 90210» Tori Spelling e il suo ex marito sono stati coinvolti in una causa legale per il mancato pagamento di un prestito.

Covermedia Covermedia

Tori Spelling, 52 anni, e il suo ex marito Dean McDermott, 58 anni, sono stati citati in giudizio per non aver restituito un prestito contratto nel 2012.

Secondo i documenti legali, i due avevano chiesto un prestito di 400'000 dollari (circa 370'000 euro), ma nel 2016 hanno smesso di effettuare i pagamenti.

La banca ha quindi presentato documenti in tribunale, dichiarando che il debito ammontava a oltre 188'000 dollari (circa 173'000 euro). Nel 2017 un giudice aveva ordinato loro di restituire 220'088,37 dollari (circa 201'000 euro) alla banca.

Tuttavia, poiché non hanno adempiuto agli obblighi di pagamento, nel 2019 è stata emessa una nuova sentenza, che ha imposto alla coppia di restituire oltre 400'000 dollari (circa 370'000 euro), a causa degli interessi maturati che hanno fatto lievitare il debito fino all'importo iniziale del prestito.

«Dovrò aprire un account OnlyFans per mandarli al college»

I due coniugi separati, che hanno ufficializzato la loro rottura nel 2023, sono genitori di cinque figli: Liam Aaron, 18 anni; Stella Doreen, 17 anni; Hattie Margaret, 13 anni; Finn Davey, 12 anni; e Beau Dean, 8 anni. Dean ha anche un figlio, Jack, 26 anni, dalla sua ex moglie Mary Jo Eustace, 63 anni.

Tori non ha mai nascosto le sue difficoltà finanziarie e, lo scorso anno, ha scherzato sull'idea di aprire un account OnlyFans per coprire le spese universitarie dei suoi figli.

«Dovrò aprire un account OnlyFans per mandarli al college», ha dichiarato Tori a William Shatner durante un'intervista nel suo podcast «Misspelling».

«OnlyFans è un sito che, inizialmente, era utilizzato principalmente da donne nel settore – non lavoratrici del sesso – ma in quel tipo di contesto; ora però lo usano anche le attrici».