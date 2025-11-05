Tori Spelling & Dean Mcdermott

La star di «Beverly Hills 90210» e l'attore canadese mettono fine, senza drammi, a un matrimonio lungo diciassette anni e cinque figli.

Covermedia Covermedia

Tori Spelling e Dean McDermott hanno finalmente chiuso il capitolo più lungo e complesso della loro vita sentimentale: il divorzio è ufficiale, a distanza di oltre due anni dalla separazione.

Come confermato da «Us Weekly», gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo che definisce ogni aspetto, inclusa la custodia congiunta dei loro cinque figli, di età compresa tra gli otto e i diciotto anni.

Secondo i documenti depositati in tribunale, Spelling ha formalizzato l'intesa riguardante il mantenimento e la divisione dei beni comuni. L'attrice, tuttavia, non avrebbe ancora registrato l'accordo in via definitiva.

Le prime crepe erano apparse nel 2021

Il matrimonio tra la star di «Beverly Hills 90210» e l'ex conduttore di «Chopped Canada» risaliva al maggio 2006. Le prime crepe erano apparse nel 2021, quando Tori era apparsa senza fede nuziale. Poco dopo, lei stessa aveva ammesso che dormivano in camere separate.

Nel tentativo di smentire le voci di crisi, la coppia era tornata a mostrarsi unita in un'uscita di famiglia nell'ottobre dello stesso anno. Ma la tregua era durata poco.

Nel giugno 2023, McDermott aveva annunciato pubblicamente la fine del matrimonio con un post su Instagram poi cancellato: «Con grande tristezza e un cuore pesante, dopo 18 anni insieme e cinque figli meravigliosi, Tori e io abbiamo deciso di prendere strade diverse e iniziare un nuovo percorso. Continueremo a collaborare come genitori amorevoli, guidando e sostenendo i nostri figli in questo momento difficile», aveva aggiunto.

Più tardi, l'attore aveva ammesso di aver pubblicato il messaggio sotto l'effetto dell'alcol e aveva intrapreso un percorso di riabilitazione per dipendenza da alcol e farmaci.

Nel marzo 2024, Spelling ha depositato ufficialmente la richiesta di divorzio, chiudendo una storia che per anni aveva alimentato gossip e speculazioni, ma che oggi trova finalmente pace.