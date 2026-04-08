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L'attrice racconta sui social l'incidente in California e accusa l'altro conducente: «Correva a una velocità folle».

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Tori Spelling e i suoi figli sono rimasti coinvolti in un violento incidente stradale che, in pochi istanti, ha rischiato di cambiare tutto.

Un portavoce dell'attrice di «Beverly Hills, 90210» ha confermato che lei e sette bambini – quattro dei suoi figli e tre amici – sono stati trasportati in ospedale dopo lo schianto avvenuto a Temecula, in California. Tutti hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi dopo le cure.

«È stato davvero travolgente»

A distanza di pochi giorni, Spelling ha scelto Instagram per condividere un messaggio carico di emozione e gratitudine verso chi le è stato vicino.

«Ciao, volevo solo farmi sentire con tutti. Ci ho messo un po' a scrivere, perché come molti di voi sanno, quattro dei miei figli, io e tre loro amici siamo stati coinvolti in un incidente d'auto pochi giorni prima di Pasqua, a Temecula. Stiamo bene, ma è stato davvero travolgente. Siamo così grati e fortunati, perché sarebbe potuta andare molto peggio».

L'accusa verso l'altro conducente

Nel suo racconto, l'attrice punta il dito contro l'altro conducente, accusandolo di guidare «a una velocità folle» e di aver attraversato un semaforo prima dell'impatto.

«Gli angeli custodi erano con noi quel giorno, perché in una frazione di secondo ho capito che stava per colpire in pieno il lato della nostra auto», ha spiegato la 52enne.

«Ho sterzato con forza a sinistra, il più velocemente possibile, per evitare il peggio ai bambini. Ci ha fatto girare su noi stessi».

Ringrazia i soccorsi

Nel video, Spelling ha ringraziato i soccorritori e il personale medico intervenuto, oltre ai fan che le hanno espresso vicinanza.

«Sono grata a tutti quelli che ci hanno scritto e che hanno continuato a chiedere come stavamo, offrendo aiuto. Sto ancora cercando di mettere insieme i pensieri su quanto è accaduto, ma provo una profonda gratitudine per la vita e per il coraggio dei bambini che erano in auto».

Le autorità della contea di Riverside hanno aperto un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.

Tori Spelling è madre di cinque figli – Liam, Stella, Hattie, Finn e Beau – avuti dall'ex marito Dean McDermott.