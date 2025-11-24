  1. Clienti privati
Ecco per cosa Tori Spelling travolta dai debiti: il divorzio svela un buco da oltre due milioni di euro

Covermedia

24.11.2025 - 11:00

Tori Spelling e Dean Mcdermott
Tori Spelling e Dean Mcdermott

La separazione da Dean McDermott porta alla luce un fardello economico milionario: tasse non pagate, spese mediche e vecchi conti in sospeso che superano i due milioni di euro.

Covermedia

24.11.2025, 11:00

24.11.2025, 11:28

In un finale da vero dramedy hollywoodiano, il divorzio tra Tori Spelling e Dean McDermott si trasforma in un conto salatissimo.

Dopo 17 anni. A due anni dalla separazione, è ufficiale il divorzio tra Tori Spelling e Dean McDermott

Dopo 17 anniA due anni dalla separazione, è ufficiale il divorzio tra Tori Spelling e Dean McDermott

La star di «Beverly Hills 90210» e l'ex marito si ritrovano oggi a fronteggiare oltre 2 milioni di euro di debiti, come rivela il giudizio finale depositato in tribunale.

Secondo i documenti visionati da Fox News Digital, la coppia deve circa 1,04 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate americana. Una somma che verrà divisa a metà: poco più di 520.000 euro ciascuno. E non è l'unica ombra.

Spelling e McDermott risultano infatti debitori di circa 434.000 euro in tasse non saldate allo Stato della California, anche in questo caso da ripartire equamente.

La lista si allunga. I due devono ancora poco più di 32.000 euro legati a un conto in riscossione di American Express. Resta inoltre da estinguere il saldo con la City National Bank, che li aveva già trascinati in tribunale nel 2016.

Anche debiti accessori personali

Sul fronte personale, Spelling affronta una serie di debiti accessori: circa 250.000 euro dovuti a un privato, altri quasi 60.000 euro a un secondo creditore non identificato e circa 8.900 euro di spese mediche non assicurate.

McDermott, dal canto suo, deve ancora circa 19.000 euro di prestito universitario e quasi 18.000 euro di spese mediche rimaste scoperte.

La storia tra i due era iniziata sul set del film «Mind Over Murder», quando erano entrambi sposati con altre persone. Una scintilla improvvisa che li aveva portati alle nozze nel 2006 e alla nascita di cinque figli.

Poi la crisi, lunga, complessa, inevitabile, fino alla decisione finale. McDermott ha citato le «differenze inconciliabili» e indicato come data della separazione il 7 luglio 2023.

