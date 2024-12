Maria De Filippi

Al via la 28esima edizione di «C'è posta per te», il programma più amato di Mediaset, condotto dalla regina della TV Maria De Filippi.

Covermedia Covermedia

Sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5 tornano le emozionanti e coinvolgenti storie di «C'è posta per te», il people show dei sentimenti giunto quest'anno alla sua 28° edizione.

Protagoniste assolute come sempre sono le storie di vita e i sentimenti della gente comune che non riuscendo a risolvere una importante problematica familiare si affida al programma nella speranza di trovare una soluzione.

Storie di ricongiungimenti, amori difficili, incomprensioni che causano separazioni, primi amori mai dimenticati, rapporti interrotti e bellissime sorprese da dedicare a chi merita di ricevere un momento davvero speciale.

Un successo diventato internazionale

Ogni storia è narrata con grande sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica: Maria De Filippi affronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone, sapendo sempre ascoltare, senza giudicare, ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine.

La stessa empatia viene messa nei momenti più leggeri, dove si regala un sorriso grazie a indimenticabili sorprese o a incontri con amori del passato.

Un successo divenuto ben presto internazionale. Il format originale e stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

A consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini di «C'è posta per te»: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette – a volte varcando i confini dell'Italia – per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio.

L'appuntamento con Maria De Filippi e «C'è posta per te» è su Canale 5 sabato 11 gennaio in prima serata.