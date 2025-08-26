Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan debutta come giudice insieme a Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano; finale in diretta streaming il 31 ottobre.

La nuova edizione di «Italia's Got Talent» è pronta a debuttare su Disney+ dal 5 settembre con tante novità, a partire dalla conduzione affidata ancora una volta ai The Jackal.

«Condurre davanti ad Alessandro è stata una sfida, un po' come cucinare davanti a Cracco, oppure guidare con tuo padre accanto», ha scherzato Fru, introducendo con ironia l’ingresso di Alessandro Cattelan al tavolo dei giudici.

Accanto a lui siederanno Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, ormai veterano dello show. «Sono felicissimo di aver fatto una cosa per così tanto tempo... sono cinque anni di elementari, tre di medie, ora sto al primo anno di liceo», ha ironizzato Matano, confermando il suo entusiasmo.

Il format resta fedele alla tradizione

Il format resta fedele alla tradizione: talento, emozione e colpi di scena, con nuove puntate disponibili ogni venerdì sulla piattaforma. Ma non mancano le sorprese: per la prima volta, la finale del 31 ottobre sarà trasmessa in diretta streaming, segnando un passo in avanti per gli show italiani su Disney+.

Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di interagire e votare grazie alla nuova app ufficiale dedicata al programma, che renderà l’esperienza digitale ancora più immediata e coinvolgente.

Un cast rinnovato, una conduzione brillante e l’energia contagiosa dei concorrenti: «Italia's Got Talent» conferma la sua formula vincente, pronta a conquistare anche il pubblico del web.