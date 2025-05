I Cesaroni

Sono in corso a Roma le riprese della nuova stagione della fiction.

Covermedia Covermedia

A dieci anni dall'ultima puntata, «I Cesaroni» riaprono le porte del loro storico locale e con esso quelle del cuore di chi non ha mai smesso di amarli.

Il ritorno della serie è ufficiale e, a guidare il cast, c'è ancora una volta Claudio Amendola, che stavolta ricopre anche il ruolo di regista e ha voluto rendere omaggio ad Antonello Fassari, scomparso recentemente.

«Sono ateo, ma la prima volta che sono rientrato nella bottiglieria ho sentito che era là con me. Sul ciak c'è scritto «Ciao Antonello"», ha raccontato Amendola a La Repubblica.

Un gesto semplice ma potentissimo che ha commosso l'intero cast. L'assenza di Fassari pesa, lo si avverte in ogni angolo del set. Non solo per la sua eredità artistica ma per il vuoto umano che ha lasciato tra i colleghi e gli amici di una vita.

Claudio non lo ha nascosto: quel ciak è «il nostro modo di dirgli che è ancora con noi». L'atmosfera sul set è dunque carica di emozioni contrastanti.

Per quanto riguarda la trama, sono emersi i primi dettagli: non ci saranno più Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora. Protagonista centrale sarà Marco, alias Matteo Branciamore, che convolerà a nozze ma non con Eva, il grande amore della sua vita. Ora convive con Virginia (Marta Filippi) e il piccolo Adriano (Pietro Serpi) e da New York arriverà Marta (Valentina Bivona), la figlia adolescente avuta con Eva.

Tra le new entry del cast anche Ricky Memphis, nei panni di Carlo, il consuocero di Giulio, e Lucia Ocone: gli spoiler sono pochi, ma sembra che sarà molto vicina alla famiglia Cesaroni, in crisi dopo il periodo Covid. Il suo personaggio si chiamerà Livia.

L'attesa è enorme ma Mediaset non ha ancora comunicato la messa in onda. Le riprese termineranno il prossimo agosto: possibile dunque che venga trasmessa già a partire dal prossimo autunno o nei primi mesi del 2026.