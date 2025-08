Meghan Markle

La duchessa di Sussex ha condiviso uno scatto intimo del suo compleanno, ringraziando il principe Harry e gli amici più cari.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle ha scelto Instagram per regalare ai fan un piccolo assaggio del suo 44° compleanno, celebrato il 4 agosto. La duchessa di Sussex ha pubblicato uno scatto in cui soffia sulle candeline di una torta decorata con fiori gialli, accompagnando la foto con un messaggio pieno di gratitudine.

«Ho spento le candeline su 24 ore bellissime, ringraziando mio marito, gli amici e la mia famiglia per aver reso questo giorno così speciale», ha scritto. «E a tutti quelli che non conosco, ma che mi mandano amore ogni giorno: grazie di cuore. Sappiate che lo sento e lo apprezzo».

La giornata di festa ha incluso una cena esclusiva al ristorante di Evan Funke, celebre chef di Beverly Hills. Meghan non ha nascosto l'entusiasmo per l'esperienza culinaria: «E, da vera appassionata di cucina, questa cena da @funke_la con la maestria di @evanfunke e del suo team entra nella top cinque dei pasti della mia vita. Straordinaria (pasta). Grazie per un'esperienza gastronomica memorabile».

Anche il team di «As Ever», il marchio lifestyle fondato dalla duchessa, ha voluto dedicarle un pensiero social: «Festeggiando la donna che rende possibile tutto questo. Lei mette cuore, visione e un tocco di magia in ogni dettaglio. Oggi alziamo i calici per lei! Buon compleanno alla nostra fondatrice @meghan».