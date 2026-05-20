Ilary Blasi pensa al suo futuro con Bastian Müller. Imago

Nuova tappa nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: mentre si avvicina l'udienza decisiva in tribunale, la conduttrice guarda già al futuro con Bastian Müller.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno in tribunale il 22 maggio per una nuova udienza sulla separazione.

In un'intervista a «Tv Sorrisi e Canzoni», la conduttrice ha parlato del GF Vip e delle opinioniste del programma.

Sul fronte privato, Ilary aspetta la conclusione del divorzio prima di sposare Bastian Müller. Mostra di più

Ilary Blasi e Francesco Totti si preparano a tornare in tribunale. Secondo quanto anticipato dal settimanale «Chi», l'ex coppia si ritroverà davanti al giudice venerdì 22 maggio, dopo i rinvii e i cambi di magistrato che hanno rallentato la procedura di separazione.

La sentenza definitiva non sarebbe comunque attesa prima dell'autunno, ma la nuova udienza rappresenta uno snodo importante nella lunga battaglia legale che continua ad attirare l’attenzione mediatica.

Ilary tra TV e confessioni sul «GF Vip»

Nel frattempo, Ilary Blasi resta concentrata sulla televisione. In un'intervista rilasciata a «Tv Sorrisi e Canzoni», la conduttrice ha fatto il punto sull'attuale edizione del «Grande Fratello Vip», programma che ha segnato una parte importante della sua carriera.

«È stato un po' come un grande amore», ha raccontato, parlando anche dei concorrenti che più l'hanno colpita. Tra questi Alessandra Mussolini, apprezzata per intelligenza e ironia.

La presentatrice ha poi commentato anche il lavoro delle opinioniste in studio.

Di Cesara Buonamici ha sottolineato il lato sorprendentemente brillante e autoironico, mentre su Selvaggia Lucarelli ha evidenziato un atteggiamento più morbido rispetto al passato, dicendo di apprezzarne soprattutto lo stile pungente e intelligente nella scrittura.

Le nozze con Bastian possono aspettare

Sul fronte privato, invece, il futuro sembra già disegnato. Da mesi Ilary Blasi vive la relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Müller e, come mostrato anche sui social, non manca l'anello di fidanzamento.

Ospite a «Verissimo», la conduttrice aveva spiegato che le nozze potranno arrivare soltanto dopo la conclusione ufficiale del divorzio con Totti: «Manca poco», aveva confidato, lasciando intendere che la svolta potrebbe essere ormai vicina.