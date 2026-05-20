  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Divorzio Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta

fon

20.5.2026

Ilary Blasi pensa al suo futuro con Bastian Müller.
Ilary Blasi pensa al suo futuro con Bastian Müller.
Imago

Nuova tappa nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: mentre si avvicina l'udienza decisiva in tribunale, la conduttrice guarda già al futuro con Bastian Müller.

Redazione blue News

20.05.2026, 07:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno in tribunale il 22 maggio per una nuova udienza sulla separazione.
  • In un'intervista a «Tv Sorrisi e Canzoni», la conduttrice ha parlato del GF Vip e delle opinioniste del programma.
  • Sul fronte privato, Ilary aspetta la conclusione del divorzio prima di sposare Bastian Müller.
Mostra di più

Ilary Blasi e Francesco Totti si preparano a tornare in tribunale. Secondo quanto anticipato dal settimanale «Chi», l'ex coppia si ritroverà davanti al giudice venerdì 22 maggio, dopo i rinvii e i cambi di magistrato che hanno rallentato la procedura di separazione.

La sentenza definitiva non sarebbe comunque attesa prima dell'autunno, ma la nuova udienza rappresenta uno snodo importante nella lunga battaglia legale che continua ad attirare l’attenzione mediatica.

Ilary tra TV e confessioni sul «GF Vip»

Nel frattempo, Ilary Blasi resta concentrata sulla televisione. In un'intervista rilasciata a «Tv Sorrisi e Canzoni», la conduttrice ha fatto il punto sull'attuale edizione del «Grande Fratello Vip», programma che ha segnato una parte importante della sua carriera.

«È stato un po' come un grande amore», ha raccontato, parlando anche dei concorrenti che più l'hanno colpita. Tra questi Alessandra Mussolini, apprezzata per intelligenza e ironia.

La presentatrice ha poi commentato anche il lavoro delle opinioniste in studio.

Di Cesara Buonamici ha sottolineato il lato sorprendentemente brillante e autoironico, mentre su Selvaggia Lucarelli ha evidenziato un atteggiamento più morbido rispetto al passato, dicendo di apprezzarne soprattutto lo stile pungente e intelligente nella scrittura.

Le nozze con Bastian possono aspettare

Sul fronte privato, invece, il futuro sembra già disegnato. Da mesi Ilary Blasi vive la relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Müller e, come mostrato anche sui social, non manca l'anello di fidanzamento.

Ospite a «Verissimo», la conduttrice aveva spiegato che le nozze potranno arrivare soltanto dopo la conclusione ufficiale del divorzio con Totti: «Manca poco», aveva confidato, lasciando intendere che la svolta potrebbe essere ormai vicina.

I più letti

Violentano le mogli drogate e condividono i video in chat di gruppo: cosa fa la polizia in Svizzera?
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Turista americano travestito entra nel recinto del macaco Punch, ecco il video
La soldatessa Ciara Sullivan perde la vita davanti a re Carlo: «Sono scioccato»

Le ultime su Ilary Blasi e Francesco Totti

Il dopo Sanremo. Ilary Blasi punta su Sal Da Vinci: «Lo voglio al mio matrimonio»

Il dopo SanremoIlary Blasi punta su Sal Da Vinci: «Lo voglio al mio matrimonio»

Riprende la guerra tra ex. Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti

Riprende la guerra tra exCrolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti

Altre notizie

Ecco i dettagli. La confessione choc di Kylie Minogue: «Ho avuto il cancro una seconda volta»

Ecco i dettagliLa confessione choc di Kylie Minogue: «Ho avuto il cancro una seconda volta»

Ecco perché. Maria Grazia Cucinotta avrebbe voluto una famiglia numerosa, ma ha avuto una sola figlia

Ecco perchéMaria Grazia Cucinotta avrebbe voluto una famiglia numerosa, ma ha avuto una sola figlia

Ecco perché. L'attrice che interpreta Ginny Weasley lascia «Harry Potter» dopo la prima stagione

Ecco perchéL'attrice che interpreta Ginny Weasley lascia «Harry Potter» dopo la prima stagione