Nuovo scontro in tribunale per Totti e Ilary Blasi. Condannato l'ex marito di Noemi Bocchi

L'ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi faticano a trovare un accordo di separazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Francesco Totti e Ilary Blasi si sono scontrati nuovamente in tribunale, senza riuscire a trovare un accordo per la separazione.

Entrambi vogliono dimostrare che il primo ad essere stato infedele è l'altro, e che quindi è sua la responsabilità della fine del matrimonio.

Inoltre la conduttrice vorrebbe che il giudice aumentasse l'assegno di mantenimento, attualmente a 12'000 euro, a 20'000 euro.

Nel frattempo la nuova compagna del calciatore, Noemi Bocchi, gioisce della condanna del suo ex marito, Mario Caucci: è stato condannato per maltrattamenti e mancato mantenimento. Mostra di più

Continua la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Al momento non c'è alcun accordo per rinunciare alla causa voluta da entrambi per dimostrare davanti a un giudice che la responsabilità della fine del matrimonio è dell'altro.

Lo scrive il settimanale «Oggi», secondo il quale l'addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare e vedrà nelle prossime udienze sfilare vari testimoni, due particolarmente importanti, chiamati dall'ex sportivo: Cristiano Iovino e Alessia Solidani.

Il primo è il personal trainer che, a detta dell'ex capitano della Roma, avrebbe avuto una relazione con Ilary nel 2021. La seconda è l'hair stylist della Blasi, accusata da Totti di aver fatto da tramite per facilitare gli incontri segreti tra l'ex moglie e Iovino.

Sempre «Oggi» fa sapere, però, che i legali di entrambi stanno lavorando sodo nel tentativo di trovare un compromesso.

Scontro sull'assegno di mantenimento

Francesco punta anche ad abbassare l'assegno di mantenimento per l'ex moglie, che attualmente è di circa 12'000 euro. La conduttrice ha chiesto al giudice di revisionare la cifra: vorrebbe tra i 18 e i 20'000 euro.

Ilary ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima e che le spese per la villa all'Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto.

Diversa la posizione di Totti, che ha presentato una contro-istanza nella quale sottolinea che le entrate della ex moglie non sono diminuite, visto che ha condotto la trasmissione canora estiva «Battiti Live» in onda su Canale 5. Un cachet a cui si somma quello sui 700'000 euro del docu-film Unica trasmesso su Netflix (di cui a breve uscirà il sequel).

Condanna per l'ex marito di Noemi Bocchi

Intanto Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, gioisce per la condanna dell'ex marito Mario Caucci. L'imprenditore è stato condannato a quattro anni di carcere dopo le accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento mosse dall'ex moglie.

Il procedimento, che si è celebrato a porte chiuse, mette così un punto alla denuncia presentata dall'attuale compagna di Totti dopo essere stata vittima di aggressione da parte dell'ex marito.

Secondo una ricostruzione riportata dal Corriere della Sera nel 2022, nel maggio 2019 Caucci si presentò a casa di Noemi chiedendo insistentemente di entrare nonostante l'invito ad andarsene.

«Una volta entrato, le mette le mani al collo, la strattona. Poi la aggredisce e all'alba va via», si legge. L'uomo non aveva inoltre rispettato gli accordi sul mantenimento dei figli. Dopo la condanna la Bocchi si è sfogata sui social: «Dio esiste», ha scritto in una storia di Instagram.

