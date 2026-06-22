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L'animazione torna a dominare «Toy Story 5», debutto da record: è il film più visto del 2026

Covermedia

22.6.2026 - 11:00

Tom Hanks & Woody
Tom Hanks & Woody
Covermedia

Oltre 160 milioni di dollari (137 milioni di euro) nel primo week end negli Stati Uniti e un nuovo primato per la saga Pixar.

Covermedia

22.06.2026, 11:00

22.06.2026, 11:12

L'animazione torna a dominare il box office e lascia indietro tutti i rivali della stagione.

Con oltre 160 milioni di dollari (137 milioni di euro) incassati nel weekend d'esordio negli Stati Uniti, «Toy Story 5» firma il miglior debutto dell'anno al box office americano.

Il risultato supera quello di «Super Mario Galaxy Movie», fino a oggi leader del 2026, e segna anche la partenza più forte nella storia del franchise Pixar.

A livello globale, il film ha già raggiunto i 312 milioni di dollari (267 milioni di euro) a fronte di un budget di 250 milioni di dollari (214 milioni di euro).

A spingere la corsa ci sono anche le ottime reazioni del pubblico e della critica. Il film vanta un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes e una valutazione A nei sondaggi CinemaScore.

Il quinto capitolo riporta sullo schermo Woody, con la voce di Tom Hanks, Buzz Lightyear, interpretato da Tim Allen, Jessie, doppiata da Joan Cusack, e il resto della banda. Al centro della storia c'è Bonnie, ormai ossessionata dal suo nuovo dispositivo preferito: un tablet chiamato Lilypad.

Nella colonna sonora trova spazio anche un brano inedito di Taylor Swift, «I Knew It, I Knew You».

Molto più distante «Disclosure Day», il film di fantascienza diretto da Steven Spielberg. Dopo un esordio promettente, gli incassi hanno rallentato sensibilmente. Finora il totale mondiale si aggira intorno ai 160 milioni di dollari (137 milioni di euro) dopo due settimane nelle sale.

Per raggiungere la redditività, secondo le stime, il film dovrebbe avvicinarsi ai 300 milioni di dollari (257 milioni di euro) al box office globale.

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