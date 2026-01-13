Tra Andrea Iannone ed Elodie è finita? Ecco che spuntano foto con Rocio Munoz Morales

Il pilota di moto italiano Andrea Iannone (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo le indiscrezioni di una possibile rottura con Elodie, il settimanale «Chi» pubblica delle immagini esclusive che ritraggono Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme. Che sia nata una nuova coppia?

È veramente finita tra Elodie e Andrea Iannone? La conferma delle speculazioni dell'ultimo periodo, che vedono la coppia ormai al capolinea, sembra essere arrivata da «Chi».

Il settimanale italiano ha infatti pubblicato in esclusiva un servizio fotografico che mostra il motociclista insieme a Rocío Muñoz Morales. Nelle immagini si vedono i due mentre lasciano il lussuoso relais a cinque stelle L'Albereta, situato in Franciacorta.

Giova ricordare che l'ex compagna di Raoul Bova, neanche un mese fa, è stata vista presumibilmente in compagnia di Stefano De Martino. D'altra parte la relazione è stata smentita da fonti vicine a entrambi.

Il silenzio sui social alimenta il gossip

Dal canto suo, come scrive «Chi», Iannone sarebbe legato alla cantante dal 2022, ma, come detto, negli ultimi mesi si è parlato di una crisi e di una possibile separazione.

Di recente si è addirittura vociferato di un riavvicinamento tra il pilota e Belen Rodriguez, i cui indizi arriverebbero dai social media. Come riporta «Fanpage», Iannone è tornato a seguire su Instagram l'argentina, dopo l'unfollow nel 2018 in seguito alla rottura.

Inoltre, sempre sul portale di Meta, né Iannone né Elodie hanno condiviso momenti di coppia durante le festività natalizie. Anzi il motociclista ha pubblicato un posto criptico dopo aver trascorso qualche giorno a Madrid.

«Madrid, mi dai sempre tanto. Mi accogli, mi scuoti, mi ricordi chi sono quando cammino tra le tue strade. Porto via con me la tua luce, il tuo rumore, il tuo respiro. Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi. Hasta pronto», si legge nella didascalia

Ciononostante, da parte sua Rodriguez ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale durante la sua partecipazione a «Belve» in ottobre, sostenendo di essere single.