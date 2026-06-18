Il cantante italiano Pupo (foto d'archivio). IMAGO/Italy Photo Press

A 70 anni Pupo ha deciso di dare gli esami di maturità liceale per completare il percorso di studi interrotto a 16 anni per inseguire la musica. Il cantautore si unisce così a oltre mezzo milione di studenti in tutta Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'anno Pupo ha deciso di affrontare la prova di maturità a 70 anni.

Il cantante aveva abbandonato gli studi del liceo scientifico a 16 anni, quando aveva scelto di inseguire la carriera musicale.

L'artista ha preso questa scelta per una sfida personale e «accrescere la fiducia in me stesso e la mia autostima». Mostra di più

Il 18 giugno segna un passo importante per 527'747 studenti italiani. È infatti l'inizio degli esami di maturità.

Tra i banchi di scuola, come riporta «Sky TG24», spicca però un volto noto del panorama musicale: si tratta di Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, che ha deciso di affrontare la prova a 70 anni.

L'artista ha scelto di iscriversi all'Istituto Minerva di Roma con l'intenzione di chiudere un percorso lasciato in sospeso a 16 anni, quando ha lasciato il liceo scientifico per inseguire la carriera musicale.

Una sfida con sé stesso

Alla vigilia dell'esame il cantautore ha spiegato che il diploma rappresenta prima di tutto una sfida con sé stesso: «So che dal punto di vista pratico non cambierà la mia vita, ma servirà ad accrescere la fiducia in me stesso e la mia autostima».

Pupo vuole continuare a mettersi in gioco, cerando nuovi obiettivi e ponendosi un nuovo traguardo da raggiungere, «finché la campana non suonerà».

Ma il cantante, come scrive il portale, non è l'unico personaggio famoso a sostenere gli esami di maturità. Quest'anno molti VIP italiani sono tornati sui libri. Tra loro c'è Blanco che ha ripreso gli studi a 23 anni. Si contano anche Mimì Caruso, vincitrice di X-Factor, e l'attore Andrea Arru.