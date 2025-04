Carlo e Camilla. Imago

La visita di Stato dei reali britannici in Italia, tra Roma e Ravenna, promette incontri istituzionali di rilievo e un'immersione nella cultura locale. Ecco i dettagli del loro itinerario.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo e Camilla visiteranno l’Italia dal 7 al 10 aprile in occasione del loro 20° anniversario di matrimonio, con tappe a Roma e Ravenna.

Il re incontrerà Papa Francesco (salute permettendo), pronuncerà un discorso in Parlamento e parteciperà a eventi dedicati alla sostenibilità e alla cultura.

La visita si concluderà a Ravenna con omaggi a Dante e Byron, incontri istituzionali e un momento solenne per l'80° anniversario della Liberazione della provincia. Mostra di più

Il re Carlo III e la regina Camilla sono attesi in Italia dal 7 al 10 aprile per una visita ufficiale che coincide con il loro ventesimo anniversario di matrimonio.

Questo viaggio, il primo dall'incoronazione, è visto da molti come un tour romantico, data la passione del monarca per l'Italia. Il re stesso aveva espresso il suo entusiasmo per la visita già a febbraio.

Stando a «Vanityfair» l'itinerario, sebbene pianificato da tempo, ha subito modifiche, in particolare per quanto riguarda l'incontro con Papa Francesco, rinviato a causa delle sue condizioni di salute.

Carlo, appassionato d'arte, aveva espresso il desiderio di visitare la Cappella Sistina, ma ha dovuto rimandare. In passato la coppia aveva già incontrato il pontefice nel 2017 e nel 2019.

I dettagli dell'agenda reale

Il 9 aprile sarà dedicato agli incontri istituzionali. I reali incontreranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Carlo deporrà una corona all'Altare della Patria e sarà il primo monarca britannico a parlare in Parlamento a Camere unite, con un discorso che potrebbe includere parti in italiano.

La giornata proseguirà con un'esibizione delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows, e un tavolo sulla sostenibilità, tema caro al re. La sera, un banchetto di gala al Quirinale con 150 invitati concluderà la giornata.

Il 10 aprile, i reali si sposteranno a Ravenna, accompagnati da Sergio Mattarella e guidati da Federico Marchetti, amico del re e presidente della Fashion Task Force. La visita toccherà punti culturali chiave della città, come la Tomba di Dante e il Museo Byron.

Camilla parteciperà a incontri con club di lettura locali, mentre Carlo visiterà la basilica di San Vitale. Il tour si concluderà in piazza del Popolo, con un'esplorazione delle eccellenze agroalimentari locali.

Infine, un momento istituzionale presso il Municipio celebrerà l'80esimo anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazi-fascista.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.