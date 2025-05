La filantropa, imprenditrice e informatica Melinda French Gates (foto d'archivio). KEYSTONE

Nel suo nuovo libro «The Next Day», Melinda French Gates condivide la sua versione dei fatti sul divorzio da Bill Gates, e di come abbia vissuto la separazione tra incubi e attacchi di panico in modo «estenuante». La filantropa, che ad oggi si dichiara «felice», ribadisce che il rapporto tra l'ex marito e Jeffrey Epstein è stato un fattore determinante nella rottura.

Hai fretta? blue News riassume per te Melinda French Gates condivide la sua versione della fine del matrimonio con Bill Gates nel suo nuovo libro autobiografico «The Next Day».

La filantropa racconta di un periodo caratterizzato da incubi e attacchi di panico.

Melinda conferma i tradimenti dell'ex marito, e sottolinea che il rapporto tra quest'ultimo e Jeffrey Epstein è stato un fattore determinante nella separazione.

Ad oggi l'imprenditrice si dichiara «felice» e vede nel divorzio una nuova «grande avventura». Mostra di più

Melinda French Gates ha condiviso la sua versione della fine del matrimonio con Bill Gates nel suo nuovo libro autobiografico, «The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward», in uscita il 15 aprile.

In contrasto con le dichiarazioni dell'ex, che ha definito il divorzio «miserabile» e il suo «più grande rimpianto», Melinda vede la separazione come un nuovo inizio: «Lui ha la sua vita. Io ora ho la mia. Sono felice».

Come scrive «Il Fatto Quotidiano», a 60 anni descrive questo periodo come una «grande avventura», un'opportunità di crescita e saggezza, sottolineato dalla sua decisione di riprendere il cognome da nubile.

«Una delle conversazioni più spaventose» della sua vita

La filantropa racconta di aver avuto incubi che simboleggiavano il crollo della sua relazione già alla fine del 2019, e che le hanno fatto capire la necessità di prendere una decisione autonoma riguardo al suo matrimonio.

La scelta di vivere separatamente era stata comunicata a Bill nel febbraio 2020, durante un viaggio in New Mexico, in quella che descrive come «una delle conversazioni più spaventose» della sua vita. Il divorzio è stato poi discusso nell'estate dello stesso anno.

Dal tradimento al rapporto con Jeffrey Epstein

Sebbene l'imprenditrice non entri nei dettagli più intimi della rottura, conferma l'infedeltà dell'ex marito, riferendosi alla relazione che quest'ultimo ha avuto con un'ingegnere di Microsoft e che ha portato alle sue dimissioni dal Consiglio di amministrazione dell'azienda nel 2021.

Un altro fattore cruciale è stata la scoperta dei contatti tra Bill e Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019.

E Melinda spiega: «Ero arrivata a un punto in cui ho capito che dietro alle apparenze erano successe cose di cui non ero al corrente e ho preso decisioni che mi permettessero di rispettare la mia integrità e ciò in cui credo».

Come scrive nel libro, la terapia l’ha aiutata a «rispondere ai tradimenti nel mio matrimonio senza tradire me stessa».

L'attività filantropica dopo il divorzio

Il processo di divorzio, finalizzato nel maggio 2021, è stato «estenuante» e ha causato all'informatica attacchi di panico al pensiero di negoziare con il fondatore di Microsoft.

Oggi però si dichiara «piuttosto felice». E dopo aver lasciato la Bill and Melinda Gates Foundation si dedica alla sua organizzazione filantropica, Pivotal Ventures, che si concentra sul progresso sociale e l'emancipazione delle donne negli Stati Uniti e nel mondo.

Anche perché la filantropa esprime preoccupazione per il futuro delle sue nipotine: «Non avrei mai pensato che crescendo avrebbero avuto meno diritti di quelli che ho avuto io», ha dichiarato.

Dal suo nuovo partner a Trump

Melinda ha anche trovato una nuova felicità nella sua vita sentimentale, confermando alla rivista «People» una relazione con l'imprenditore della tecnologia Philip Vaughn.

Infine, nel suo libro e nelle interviste, l'imprenditrice non risparmia critiche al mondo dei magnati della tecnologia, esprimendo delusione per le posizioni di alcuni leader del settore: «A volte facciamo l’errore di credere che abbiano gli stessi valori che abbiamo noi. Non sempre è così».

Alla domanda su una possibile deriva dittatoriale di Donald Trump ha risposto: «Sembra che sia ciò che vuole».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.