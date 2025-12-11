  1. Clienti privati
Non solo bianco Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

11.12.2025 - 12:36

Charlène di Monaco al Ballon d'Or lo scorso settembre (foto d'archivio).
Charlène di Monaco al Ballon d'Or lo scorso settembre (foto d'archivio).
KEYSTONE

Dopo aver fatto scalpore al Ballon d'Or indossando un elegante abito bianco con schiena nuda, Charlène di Monaco si è distinta di recente per un approccio audace alla moda natalizia. La principessa è apparsa a diversi eventi indossando abiti che includono pellicce e abiti aderenti, in contrasto con lo stile della cognata, Carolina di Monaco.

Alessia Moneghini

11.12.2025, 12:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Charlène di Monaco continua a catturare l'attenzione con le sue scelte in fatto di moda.
  • Durante diversi eventi natalizi del Principato, la principessa ha indossato diversi cappotti, tra i quali anche una pelliccia.
  • La moglie del principe Alberto sembra preferire in questo periodo il colore marrone.
Charlène di Monaco ha recentemente catturato l'attenzione con una serie di look distintivi per diversi eventi natalizi. Come scrive «DiLei», la principessa ha dimostrato il suo spirito innovativo, sfidando le convenzioni del dress code reale con un tocco personale.

A differenza della cognata Carolina, che predilige marchi francesi come Chanel e uno stile femminile, l'ex nuotatrice olimpionica opta spesso per brand meno convenzionali, sebbene non disdegni nomi come Armani, Elie Saab e Louis Vuitton.

I suoi abiti, caratterizzati da linee essenziali e colori neutri, talvolta includono dettagli audaci che rompono con il tradizionale bon ton di corte.

Ora sempre in bianco. Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Ora sempre in biancoIl mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Lunghi cappotti e abiti aderenti

Per gli eventi pre-natalizi, la moglie del principe Alberto ha scelto capi che si distinguono dalle scelte più classiche delle altre famiglie reali europee, che tendono verso i colori tradizionali delle festività.

In occasione dell'inaugurazione del Villaggio di Natale, la principessa ha indossato un cappotto-montone con collo di pelliccia di Gérard Darel, dal costo di circa 2'500 euro, accompagnata dalla figlia Gabriella in una giacca di pelliccia sintetica di Chloé.

Per la cartolina di Natale, Charlène ha optato per un abito Ralph Lauren aderente, con dettagli in maglia metallizzata, dal valore di 3'690 dollari, arricchito da una cintura in pelle di vitello.

In occasione del pranzo Amicale des Aînés Monégasques ha scelto un completo bianco con una giacca corta con bottoni d’oro di Elie Saab e un paio di pantaloni con riga in mezzo di Dior.

Il marrone è stato il colore scelto da Charlene anche durante l'accensione delle luci natalizie, dove ha indossato un cappotto damascato color caramello.

Per l’accensione delle luminare di Natale nel Principato ha sfoggiato un cappotto pied de poule, coordinato con il cappotto a cappa della figlia Gabriella, firmato Fendi.

