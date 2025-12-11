Non solo biancoTra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
11.12.2025 - 12:36
Dopo aver fatto scalpore al Ballon d'Or indossando un elegante abito bianco con schiena nuda, Charlène di Monaco si è distinta di recente per un approccio audace alla moda natalizia. La principessa è apparsa a diversi eventi indossando abiti che includono pellicce e abiti aderenti, in contrasto con lo stile della cognata, Carolina di Monaco.
Charlène di Monaco ha recentemente catturato l'attenzione con una serie di look distintivi per diversi eventi natalizi. Come scrive «DiLei», la principessa ha dimostrato il suo spirito innovativo, sfidando le convenzioni del dress code reale con un tocco personale.
A differenza della cognata Carolina, che predilige marchi francesi come Chanel e uno stile femminile, l'ex nuotatrice olimpionica opta spesso per brand meno convenzionali, sebbene non disdegni nomi come Armani, Elie Saab e Louis Vuitton.
I suoi abiti, caratterizzati da linee essenziali e colori neutri, talvolta includono dettagli audaci che rompono con il tradizionale bon ton di corte.
Per gli eventi pre-natalizi, la moglie del principeAlberto ha scelto capi che si distinguono dalle scelte più classiche delle altre famiglie reali europee, che tendono verso i colori tradizionali delle festività.
In occasione dell'inaugurazione del Villaggio di Natale, la principessa ha indossato un cappotto-montone con collo di pelliccia di Gérard Darel, dal costo di circa 2'500 euro, accompagnata dalla figlia Gabriella in una giacca di pelliccia sintetica di Chloé.