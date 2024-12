Stefano De Martino e Belen Rodriguez in una foto del 2014. KEYSTONE

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe ancora del tenero tra il conduttore Rai, Stefano De Martino, e la soubrette Belen Rodriguez.

Covermedia

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo vicini.

Dopo la fine della relazione con Angelo Galvano, la showgirl argentina sarebbe di nuovo sola e sempre più vicina all'ex marito.

Il settimanale «Oggi» ha spifferato che i due si vedrebbero sempre più spesso insieme, con incontri segreti, fotografati dai paparazzi con molta frequenza.

Insieme a loro c'è Santiago, il figlio avuto 11 anni fa, il filo rosso che li unirà per sempre, nonostante gli alti e bassi che il loro amore sembra dover affrontare ogni volta. Mostra di più

Il settimanale «Oggi» ha spifferato che i due si vedrebbero sempre più spesso insieme, con incontri segreti, fotografati dai paparazzi con molta frequenza: «Sempre più spesso per Belen: è solo per Santiago o c'è un ritorno di fiamma?».

Insieme a loro c'è Santiago, il figlio avuto 11 anni fa, il filo rosso che li unirà per sempre, nonostante gli alti e bassi che il loro amore sembra dover affrontare ogni volta.

Qualcun altro ha invece assicurato che il conduttore di Affari tuoi ama ancora Belen, ma preferirebbe starle alla larga per non rovinare la sua carriera in ascesa. Dopo l'ennesima rottura dalla soubrette, De Martino non si è più rifatto una vita. Non solo: Belen e Stefano non avrebbero mai divorziato ufficialmente.

«Entrambi non si sono rifatti più una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici», ha assicurato una fonte alla rivista «Nuovo».

