Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Caroline Tronelli e Stefano De Martino. Instagram

Dopo una lite in un locale di Roma, Stefano De Martino si è trovato chiuso fuori casa, segnalando possibili tensioni con Caroline Tronelli.

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra attraversare un momento difficile.

Secondo il settimanale «Oggi», la coppia avrebbe avuto una discussione accesa in un ristorante di Roma. Dopo gli impegni televisivi di De Martino, i due si sono incontrati nel locale, ma la serata non è andata come previsto.

Testimoni riferiscono che Caroline, visibilmente agitata, si è alzata improvvisamente e ha lasciato il locale. Stefano è rimasto da solo per circa venti minuti, forse sperando che la compagna tornasse, prima di andarsene anche lui.

Senza le chiavi

L'incidente non si è concluso lì. Tornato a casa, l'ex di Belen ha trovato la porta chiusa e ha dovuto aspettare fuori, poiché Caroline non gli ha aperto subito e lui non aveva le chiavi.

La situazione sembra però essersi risolta, poiché la coppia è stata vista uscire insieme la mattina seguente.

La fine dell'estate non è stata tranquilla per la coppia. Durante le vacanze, un video intimo rubato dalle telecamere di sicurezza della casa di Stefano ha creato tensioni.

Caroline, profondamente colpita dall'accaduto, ha disattivato il suo profilo Instagram, riattivandolo solo di recente. Nel frattempo, è in corso un'indagine per revenge porn.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.