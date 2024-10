L'ex Miss Svizzera Nadine Vinzens allo Zurich Film Festival (ZFF) nel 2016. Keystone

A quanto pare, i «White Parties» organizzati da Sean «Diddy» Combs erano leggendari. A uno di essi, nel 2009, ha partecipato anche Nadine Vinzens, ex Miss Svizzera, la quale ricorda in particolare le numerose star di Hollywood e lo champagne che scorreva a fiumi. Ma, ad oggi, si interroga sugli uomini che giravano con le telecamere in giardino...

Carlotta Henggeler

Sean «Diddy» Combs è in custodia cautelare per abusi e traffico di esseri umani.

Per commettere questi reati, il produttore statunitense sfruttava le sue numerose feste.

La lista degli invitati avrebbe incluso nomi di celebrità come Leonardo DiCaprio e il principe Harry.

Anche l'ex Miss Svizzera, Nadine Vinzens, è finita a uno dei famigerati «White Parties» di P. Diddy.

La grigionese ha raccontato al Blick cosa ha visto e come si è sentita. Mostra di più

I «White Parties» organizzati dal magnate del rap Sean «Diddy» Combs, a quanto pare, erano famigerati. Chiunque fosse sulla lista degli invitati si sentiva importante.

Ma ora il 54enne è in custodia cautelare dal suo arresto, avvenuto il 16 settembre. È accusato di aver sistematicamente ricattato, minacciato e abusato di donne, uomini e minori.

Il rapper e produttore sarebbe inoltre coinvolto in traffici sessuali transnazionali, lavoro forzato, reati legati alla droga, rapimento, corruzione e altri crimini. In altre due cause, P. «Diddy» è accusato di aver abusato di minori.

Alcune delle aggressioni di cui la magistratura lo accusa sarebbero avvenute proprio durante alcuni eventi «freak-off» («fuori di testa»), che si svolgevano sempre dopo i «White Parties». In essi le donne venivano drogate e abusate.

A uno di questi «White Parties» ha partecipato anche un'ex Miss Svizzera: Nadine Vinzens, incoronata la più bella del Paese nel 2002.

Al «White Party» nel 2009

La 41enne ha infatti raccontato al «Blick»: «Era l'estate del 2009 e vivevo a Los Angeles già da cinque anni. La mia amica Hilda Michelsen ricevette un invito alla festa di P. Diddy e mi portò con sé. Vestite di bianco, poco dopo mezzogiorno ci siamo recate in un parcheggio di Beverly Hills. Da lì siamo state portate con una navetta alla sua villa, dove all'ingresso abbiamo dovuto consegnare i nostri cellulari».

Il luogo della festa? Un gigantesco giardino, dove la modella di Coira ha incontrato anche diverse star di Hollywood. Tra queste, Ashton Kutcher e Demi Moore, oltre ai comici Kevin Hart e Jonah Hill.

All'epoca non giravano voci negative sul rapper, o almeno non erano arrivate fino a Vinzens. Lei e la sua amica Hilda sono state accolte con entusiasmo dal rapper: «Era rumoroso, si è presentato come una superstar, così che nessuno potesse non vederlo o sentirlo. Ma non ho notato nulla di preoccupante in lui quel pomeriggio», ha precisato l'ex Miss Svizzera.

L'unica cosa che le è sembrata strana è che ci fossero dei ragazzi che giravano per il giardino con una videocamera. Ma la cosa non l'ha turbata: «Tutti chiacchieravano in modo rilassato, era divertente, Jonah ci teneva occupati con conversazioni divertenti».

Quello che era certo è che P. Diddy non aveva badato a spese per i circa 100 ospiti, dato che lo champagne scorreva a fiumi durante la festa «e probabilmente girava anche della droga».

La modella elvetica non è comunque finita all'interno della villa del rapper: «Hilda doveva andare via poco prima della serata perché aveva un appuntamento e io non volevo rimanere da sola alla festa».