L'ex chitarrista dei Kiss Ace Frehley è morto a 74 anni - Gallery I Kiss fecero scalpore per il trucco selvaggio, i costumi spettacolari e le esibizioni teatrali e selvagge dal vivo. Immagine: archivio dpa Il chitarrista Ace Frehley (a sinistra) - qui durante un concerto del 31 ottobre 1998 a Los Angeles - è morto all'età di 74 anni. Immagine: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello Ace Frehley durante un concerto da solista in Australia (1 febbraio 2010) Immagine: Keystone/EPA/Tony McDonough I chitarristi dei Kiss Ace Frehley (al centro) e Paul Stanley (a destra) e il bassista Gene Simmons (a sinistra) al concerto di addio della band vicino a Detroit. (25 maggio 2000) Immagine: Keystone/AP Photo/Paul Warner Il gruppo rock Kiss è stato fondato a New York nel 1973. Immagine: archivio Keystone/AP Photo/Ron Heflin

Il chitarrista aveva anche intrapreso una carriera da solista. Parenti e colleghi esprimono shock e dolore.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex chitarrista e uno dei membri fondatori del gruppo glam rock Kiss, Ace Frehley, è morto all'età di 74 anni.

Frehley è venuto a mancare serenamente circondato dalla sua famiglia a Morristown dopo una recente caduta, ha annunciato il suo management.

I Kiss, i cui successi includono «Rock and Roll All Nite» e «Detroit Rock City», erano noti per i loro spettacolari show sul palco. Mostra di più

Ace Frehley, ex chitarrista del gruppo rock Kiss, è morto a 74 anni per un'emorragia cerebrale nella città di Morristown, nel New Jersey. «Siamo profondamente scioccati e affranti», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa tedesca dpa.

Nei suoi ultimi istanti, i parenti gli sono stati vicini con parole affettuose e serene.

I membri della band hanno espresso il loro dolore e hanno onorato il defunto come un «soldato del rock essenziale e insostituibile» nei capitoli più formativi della band e della sua storia. «È e sarà sempre parte dell'eredità dei Kiss», hanno continuato.

Il successo con i Kiss e la carriera da solista

Il gruppo rock dei Kiss è stato fondato a New York nel 1973 e ha suscitato un grande clamore con trucchi selvaggi, costumi spettacolari e spettacoli dal vivo teatrali.

All'epoca il chitarrista Frehley era affiancato dal bassista e cantante Gene Simmons, dal cantante e chitarrista Paul Stanley e dal batterista Peter Criss.

Tra i maggiori successi dei Kiss figurano «I Was Made for Lovin' You», «Rock and Roll All Nite» e «Black Diamond».

Frehley, soprannominato« "Spaceman"», si presentava spesso sul palco con un costume color argento e con il viso truccato da stella d'argento. I Kiss sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014.

Nato a New York, Frehley ha lasciato la band nel 1982 per intraprendere una carriera da solista. Nel 1996, tuttavia, si è riunito ai Kiss per il loro tour di grande successo. Frehley ha pubblicato l'ultimo album rock «10.000 Volts» nel 2024.

I musicisti dei Kiss erano già stati immortalati con una targa sulla «Walk of Fame» di Hollywood nel 1999, dove sono stati deposti dei fiori. «Siamo profondamente addolorati per la perdita di Ace», si legge in un comunicato, che lo onora come «talento leggendario».