Ripetuti orgasmi per Nicole Kidman sul set, la sessuologa: «Estenuante»

Nicole Kidman a un gala a Los Angeles nell'ottobre 2024. Keystone

Nicole Kidman ha dovuto interrompere le riprese del film «Babygirl» a causa dell'intensità delle scene di sesso. Ma cosa c'è davvero dietro questa marea di orgasmi? Ce lo spiega la terapista sessuale Amelie Boehm.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nicole Kidman ha dovuto sospendere le riprese di «Babygirl» a causa dell'intensità delle scene di sesso.

La sessuologa e psicologa Amelie Boehm afferma che l'attrice sta probabilmente parlando di orgasmi finti sul set del film, che sono molto impegnativi dal punto di vista fisico: «Penso sia comprensibile che abbia bisogno di una pausa di tanto in tanto».

In «Babygirl» Nicole Kidman interpreta Romy, una donna d'affari pronta a mettere tutto in gioco per una relazione passionale.

Il film esce in alcuni cinema svizzeri il 30 gennaio 2025. Mostra di più

Nicole Kidman ha dovuto interrompere le riprese di «Babygirl» a causa dell'intensità delle scene di sesso: ha avuto troppi orgasmi. Cosa ha pensato quando ha letto questa notizia?

Nicole Kidman ha certamente lavorato con un coach per l'intimità per girare queste scene. Dunque presumo che non abbiano fatto del vero sesso nel film, ma abbiano girato delle scene in cui sembra di sì. Questa è una grande differenza.

Quello che lei ha detto sull'intensità sessuale potrebbe quindi riferirsi a orgasmi finti, e non reali. Ma anche questi immagino che siano piuttosto impegnativi dal punto di vista fisico. Posso quindi capire che abbia bisogno di una pausa di tanto in tanto.

Nelle riviste si legge che le donne spesso non raggiungono l'orgasmo e quindi lo fingono. Cosa bisogna fare per avere più orgasmi di seguito come Nicole Kidman?

Chi è Amelie Boehm? zVg/Nora Dal Cero Amelie Bohm è sessuologa e psicologa a Basilea e lavora come esperta e autrice per diverse pubblicazioni. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Se volete avere orgasmi come Nicole Kidman sul set di un film, forse è il caso di frequentare un corso di recitazione!

Per ottenere un vero orgasmo, invece, è necessario tutto ciò di cui una donna ha bisogno per costruire la sua eccitazione fino al climax. In realtà, non è vero che le donne non lo raggiungono o lo raggiungono male. La stragrande maggioranza di esse raggiunge l'orgasmo in modo meraviglioso durante la masturbazione.

È solo nel sesso di coppia che spesso le cose non vanno così bene. Ma questo non è dovuto al corpo della donna, ma al modo in cui il sesso si svolge in coppia.

L'attrice hollywoodiana ha dovuto interrompere le riprese causa dell'intensità delle scene di sesso. Anche lei si è trovata di fronte a casi come questo nel suo lavoro?

Le persone che raggiungono l'orgasmo regolarmente sono di solito abbastanza soddisfatte della propria sessualità. Sono invece le donne che hanno difficoltà a provare orgasmi durante il sesso e sono quindi insoddisfatte di ciò che tendono a rivolgersi al mio studio.

Nicole Kidman ha 57 anni. Che ruolo ha la menopausa nell'orgasmo?

I forti cambiamenti ormonali modificano molto spesso la sessualità vissuta dalle donne in questa fase della vita. Ad esempio, la secchezza vaginale può rendere il sesso doloroso. Per quanto riguarda l'orgasmo, le donne possono impiegare più tempo per eccitarsi o raggiungere l'orgasmo. Ma tutto ciò dipende da donna a donna.

Mi piace consigliare alle donne di prendersi cura della propria soddisfazione sessuale se questa diminuisce, ad esempio, a causa di cambiamenti fisici. Spesso si può fare molto di più di quanto si pensi.

Si sperimenta un'eccitazione sessuale durante la menopausa?

Non esiste una risposta univoca. Ci sono donne che sperimentano un'eccitazione sessuale in questo periodo perché, ad esempio, la perdita della fertilità e delle mestruazioni mensili favorisce una sensazione di libertà e di rilassamento.

Questo favorisce il desiderio sessuale e può migliorare la capacità di raggiungere l'orgasmo. Altre invece, purtroppo, perdono completamente il desiderio.