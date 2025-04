Roger Federer ha trascorso il fine settimana sulle Alpi. L'ex stella del tennis ha condiviso su Instagram degli scatti mentre scia e anche mentre mangia la fondue. Il tutto, però, scatenando una ridda di voci: lo svizzero ha fatto trapelare un nuovo Rolex?

Roger Federer si mostra su Instagram mentre scia a Lenzerheide. Alcuni fan però hanno notato l'orologio al suo polso.

Si tratta del nuovo Rolex Land Dweller, non ancora disponibile sul mercato?

Gli appassionati e gli intenditori di orologi potrebbero scoprirlo già oggi, 1. aprile. I nuovi modelli vengono infatti presentati in occasione dell'evento «Watch and Wonders». Mostra di più

L'evento orologiero «Watch and Wonders» inizia oggi, martedì 1. aprile, a Ginevra. Per l'occasione saranno presentati nuovi modelli, tra cui un Rolex «Land Dweller», che non è ancora stato svelato dalla manifattura.

O almeno così dovrebbe essere. I fan e gli intenditori di orologi hanno infatti notato una cosa nelle foto pubblicate sui social da Roger Federer nel fine settimana, che ha trascorso a Lenzerheide. L'ex stella del tennis ha fatto trapelare il nuovo modello?

Nelle immagini, infatti, salta all'occhio un orologio scintillante al polso dello svizzero, che sembra non essere mai stato visto. Lo sapremo probabilmente oggi, ma non è così improbabile che l'orologio al polso della leggenda del tennis sia proprio il nuovo modello.

Dopo tutto, Federer è ancora oggi un rappresentante del marchio Rolex, che accompagna e sponsorizza la star mondiale da anni.

Nei commenti, i fan sono perplessi per la fuga di notizie. Un utente scrive: «È questo il nuovo Rolex? Land Dweller». Un altro: «Quindi questo è uno spoiler di Rolex!».

Ieri c'erano già più di 1800 commenti sotto il post di Federer su Instagram e quasi 470.000 like.