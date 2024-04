Subsonica

Antonio Morra, un uomo di 48 anni originario di Pistoia, ha perso la vita in seguito a un diverbio che ha avuto termine con una colluttazione fatale.

Antonio Morra, un uomo di 48 anni originario di Pistoia, ha perso la vita in seguito a un diverbio che ha avuto termine con una colluttazione fatale. Il dramma si è consumato al termine del concerto dei Subsonica a Firenze.

Secondo le indagini preliminari della polizia, la vittima è stata coinvolta in una lite con un'altra persona, ancora non identificata, che ha provocato la sua caduta da una scala esterna del palasport.

Morra, che aveva partecipato all'evento insieme alla moglie, ha riportato gravi traumi alla testa. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi e il trasporto urgente all'ospedale di Careggi, il 47enne è deceduto poco dopo a causa delle ferite.

Le autorità, oltre a procedere con le indagini tramite la squadra mobile, stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per identificare il responsabile dell'aggressione. L'incidente ha scosso la comunità e i fan della band, che si trovavano al concerto in un numero che non aveva raggiunto la capienza massima del Mandela Forum.

