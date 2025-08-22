  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Italia Tragedia su set di «Emily in Paris», muore un assistente di regia

SDA

22.8.2025 - 19:51

L'attrice Lily Collins, che interpreta la protagonista dell'omonima serie Netflix «Emily in Paris», durante le riprese dell'ultima stagione a Venezia (foto d'archivio).
L'attrice Lily Collins, che interpreta la protagonista dell'omonima serie Netflix «Emily in Paris», durante le riprese dell'ultima stagione a Venezia (foto d'archivio).
IMAGO/Avalon.red

Lutto sul set di «Emily in Paris 5», la serie Netflix che si sta girando a Venezia. Mentre si preparava l'ultimo ciak, ieri, giovedì, intorno alle 19:00, all'interno dello storico hotel Danieli, è morto a causa di un malore Diego Borella, assistente alla regia.

Keystone-SDA

22.08.2025, 19:51

Inutili i tentativi del personale sanitario, presente sul set, di rianimarlo. Il medico accorso sul posto, ha dovuto accertarne il decesso, probabilmente per un improvviso attacco di cuore.

Borella, 47 anni, era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma , Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini.

In seguito alla tragedia, al momento le riprese di «Emily in Paris» sono state fermate.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Altre notizie

Lo chef si confessa. Giorgio Locatelli: «Niente più compromessi» tra amore, arte e cucina semplice

Lo chef si confessaGiorgio Locatelli: «Niente più compromessi» tra amore, arte e cucina semplice

Il nonno è Jon Bon Jovi. Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake

Il nonno è Jon Bon JoviMillie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake

Sessismo-gate. Dal sapone realizzato con l'acqua del bagno ai jeans: Sydney Sweeney nella tempesta social

Sessismo-gateDal sapone realizzato con l'acqua del bagno ai jeans: Sydney Sweeney nella tempesta social