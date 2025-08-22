L'attrice Lily Collins, che interpreta la protagonista dell'omonima serie Netflix «Emily in Paris», durante le riprese dell'ultima stagione a Venezia (foto d'archivio). IMAGO/Avalon.red

Lutto sul set di «Emily in Paris 5», la serie Netflix che si sta girando a Venezia. Mentre si preparava l'ultimo ciak, ieri, giovedì, intorno alle 19:00, all'interno dello storico hotel Danieli, è morto a causa di un malore Diego Borella, assistente alla regia.

Keystone-SDA SDA

Inutili i tentativi del personale sanitario, presente sul set, di rianimarlo. Il medico accorso sul posto, ha dovuto accertarne il decesso, probabilmente per un improvviso attacco di cuore.

Borella, 47 anni, era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma , Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini.

In seguito alla tragedia, al momento le riprese di «Emily in Paris» sono state fermate.