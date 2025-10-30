  1. Clienti privati
Aveva 18 anni Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu

30.10.2025 - 08:58

La conduttrice televisiva italiana Andrea Delogu (foto d'archivio).
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice italiana Andrea Delogu, ha perso la vita in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina. Il padre Walter ha espresso il suo dolore per la tragica perdita sui social media.

Alessia Moneghini

30.10.2025, 09:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Evan Oscar Delogu, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, Rimini.
  • Il giovane è conosciuto perché è il fratello della conduttrice Andrea e figlio dello scrittore Walter.
  • Il ragazzo stava guidando una moto Benelli 750 quando ha perso il controllo, finendo contro un palo. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo.
Evan Oscar Delogu, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, Rimini.

Come riporta l'ANSA, il giovane, figlio di Walter Delogu, noto per essere stato l'autista di Vincenzo Muccioli e San Patrignano, e fratello della conduttrice Andrea Delogu, stava guidando una moto Benelli 750 quando ha perso il controllo, finendo contro un palo.

La moto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Non c'è stato nulla da fare

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare il ragazzo. Anche la Polizia locale è giunta sul posto, chiudendo la strada al traffico.

Nella serata di mercoledì, il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, ha dichiarato di non aver ancora contattato la famiglia, in attesa del dissequestro della salma e dell'allestimento della camera ardente.

Giorgetti ha spiegato che l'incidente è avvenuto su via Vittor Pisani, una strada dritta e liscia, priva di incroci laterali, dove il giovane ha perso il controllo della moto, colpendo due pali della luce.

«È una tragedia perdere la vita a 18 anni. Che disastro», ha commentato Giorgetti.

«Mio fratello è il più bello del mondo»

In un post su Instagram del 18 settembre, Andrea Delogu aveva scritto affettuosamente del fratello: «Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto».

Walter Delogu, il padre, ha condiviso il suo dolore sui social media, scrivendo: «Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà..e tua mamma... e tua sorella Andrea».

