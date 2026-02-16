I protagonisti di "Train Dreams" ieri sera gli "Spirit Awards" Keystone

«Train Dreams» è stato premiato come miglior film ai Film Independent Spirit Awards 2026, consegnati ieri sera allo storico teatro Palladium di Hollywood.

Keystone-SDA SDA

La storia di un giovane fotografo che affronta i cambiamenti di una piccola città americana ha conquistato in totale tre premi: Clint Bentley ha vinto come miglior regista, mentre Adolpho Veloso ha portato a casa il riconoscimento per la miglior fotografia.

Nelle categorie dedicate alla sceneggiatura, Eva Victor ha vinto per «Sorry, Baby», commedia drammatica che segue un giovane gruppo di amici, mentre «Lurker», thriller psicologico diretto da Alex Russell, ha vinto come miglior opera prima e miglior sceneggiatura d'esordio.

Tra le categorie recitative, che non sono divise in maschili e femminili agli Spirit Awards, Rose Byrne ha ripetuto la vittoria dei Golden Globes come miglior interprete protagonista per «Se solo potessi ti prenderei a calci» ("If I Had Legs I'd Kick You").

Il film scritto e diretto da Mary Bronstein è una toccante commedia nera sulle frustrazioni di una madre sull'orlo della crisi. Naomi Ackie è stata premiata come miglior attrice non protagonista per «Sorry, Baby», mentre Kayo Martin ha ottenuto il riconoscimento per la miglior performance d'esordio in «The Plague», un horror psicologico sull'adolescenza maschile con Joel Edgerton.

Il premio per il miglior documentario è andato a «The Perfect Neighbor», una potente ricostruzione dell'omicidio di una giovane madre nera per mano della vicina bianca. 'L'agente segreto', ambientato nel Brasile degli anni 70 in Brasile, continua la sua corsa vittoriosa a Hollywood, portando a casa il trofeo per la miglior pellicola internazionale.

Il progetto più premiato in assoluto è stato però «Adolescence», la serie Netflix che esplora le complessità della crescita e dei rapporti adolescenziali, e che ha ottenuto quattro riconoscimenti, risultando il titolo dominante nella sezione televisiva.

Produzioni con un budget massimo di 35 mio di dollari

I Film Independent Spirit Awards ammettono produzioni con un budget massimo di 35 milioni di dollari. Incastonata nel pieno della stagione che culmina con la notte delle stelle, la celebrazione è considerata un buon indicatore nella corsa agli Oscar.

Lo scorso anno «Anora» di Sean Baker vinse tre trofei per poi replicare agli Academy Awards nelle stesse categorie principali. Un precedente che rende «Train Dreams» – candidato all'Oscar come miglior film, miglior fotografia e miglior sceneggiatura non originale – uno dei film da seguire con attenzione nelle settimane che precedono il 15 marzo.