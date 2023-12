Travis Kelce

La love story tra il giocatore e la cantante è più seria che mai tanto che sono già arrivate le presentazioni in famiglia.

Travis Kelce ha rivelato il premuroso regalo di Natale che ha ricevuto dal fratello della sua nuova fidanzata Taylor Swift.

Durante l’ultimo episodio del suo podcast New Heights che cura con il fratello Jason Kelce, il giocatore professionista di football americano ha spifferato i dettagli delle sue ultime festività natalizie, trascorse insieme alla popstar.

Sorpresa natalizia

Travis ha raccontato che il fratello minore di Taylor, il 31enne Austin Swift, si è vestito da Babbo Natale il giorno di Natale.

«Mi ha fatto sentire come un bambino perché il suo regalo per me è uscito direttamente dal sacco», ha confidato il giocatore dei Kansas City Chiefs. «Era nel sacco di Babbo Natale, lui l'ha tirato fuori e mi ha consegnato una VHS del mio film di calcio preferito di tutti i tempi».

Più precisamente Austin ha regalato al cognato una VHS di Piccoli Campioni, il film del 1994 su due squadre rivali di football.

Austin e Taylor, insieme ai loro genitori Andrea e Scott, hanno assistito alla partita di Natale di Travis a Kansas City. Austin ha indossato il costume di Babbo Natale per tutta la partita.

Covermedia