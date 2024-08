Il rapper Travis Scott si trovava nella capitale francese per le Olimpiadi. IMAGO/ABACAPRESS

Il rapper Travis Scott è stato rilasciato dopo essere stato arrestato a Parigi.

Covermedia

Travis Scott è stato rilasciato dalla polizia francese senza accuse in seguito a una lite con una guardia di sicurezza, avvenuta in un hotel di Parigi.

In una dichiarazione, l'ufficio del procuratore di Parigi ha affermato: «L'ordine di custodia della polizia per Travis Scott è stato revocato e tutti i procedimenti (contro di lui) sono stati chiusi perché l'incidente è stato di lieve entità».

Un rappresentante di Scott ha confermato a Billboard che il cantante è stato rilasciato senza accuse. Fonti vicine al rapper dei Sicko Mode hanno inoltre affermato che non ci sono piani per accusarlo in futuro.

Cosa è successo?

Scott è stato arrestato venerdì mattina dopo che la polizia è stata chiamata all'hotel Georges V per trattenere un uomo «per violenza contro una guardia di sicurezza».

I funzionari hanno affermato che la guardia di sicurezza dell'hotel aveva tentato di intervenire in una lite tra Scott (vero nome Jacques Bermon Webster II) e la sua guardia del corpo personale nelle prime ore del mattino.

Travis era stato circondato dai paparazzi mentre era a Parigi e aveva incolpato la sua sicurezza per non averlo protetto adeguatamente. Il rapper, ex di Kylie Jenner con cui ha due figli, si trovava nella capitale francese per le Olimpiadi ed è stato avvistato alla partita di basket maschile degli Stati Uniti.

Covermedia