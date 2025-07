Alba Rohrwacher

Isabel Coixet dirige un adattamento intimo e visivamente potente. Anteprima al Toronto Film Festival, al cinema dal 9 ottobre.

Covermedia Covermedia

Arriva sul grande schermo «Tre ciotole», il film tratto dal libro di Michela Murgia, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano diretti da Isabel Coixet.

Un dramma lucido e struggente che parla di perdita, malattia e separazione, con la grazia dura delle cose vere.

Rohrwacher è Marta, una donna che attraversa due fratture: l'amore che finisce e la malattia che arriva. «Dopo la fine della nostra storia, ho smesso di sentire fame», sussurra nel trailer. Germano è Antonio, l'uomo che resta – e allo stesso tempo svanisce.

Il film debutterà in anteprima mondiale il 4 settembre al Toronto International Film Festival e uscirà nelle sale italiane il 9 ottobre.

«È il mio paesaggio interiore» racconta la Coixet. «Marta non implora, non chiede. Si inchina, come davanti a un tramonto, sapendo che tornerà. Anche se altrove».

Dalla scrittura di Murgia, un passaggio resta inciso: «Non sapere dove andare è una buona premessa per arrivare dappertutto».

«Tre ciotole» si preannuncia come una delle opere più attese e dense della stagione.