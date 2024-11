Liam Payne

Il cantante trentunenne è deceduto cadendo dal terzo piano di un balcone di un hotel a Buenos Aires.

Covermedia

Tre persone sono state incriminate in relazione alla morte di Liam Payne.

L'artista, noto per il brano «Strip That Down», è deceduto il 16 ottobre a seguito di una caduta dal balcone del terzo piano di un hotel in Argentina.

Giovedì, le autorità argentine hanno confermato che una persona, che accompagnava Payne durante il soggiorno a Buenos Aires, è stata accusata di «abbandono di persona seguito da morte e somministrazione e facilitazione di sostanze stupefacenti».

Un dipendente dell'hotel e un'altra persona sono stati invece accusati di aver fornito droghe alla star.

Nessuno degli arrestati è stato identificato pubblicamente. L'ufficio del procuratore ha confermato che i test tossicologici hanno rilevato tracce di alcol, cocaina e antidepressivi prescritti nel corpo di Payne al momento della morte.

Gli investigatori hanno esaminato ore di filmati delle telecamere di sicurezza, oltre alle chiamate e ai messaggi dal cellulare di Payne per ricostruire i suoi ultimi movimenti. Il suo laptop, insieme ad altri dispositivi, è ancora sotto esame.

Il cantante stava soggiornando al Casa Sur Hotel di Buenos Aires quando è avvenuto il dramma. L'autopsia ha concluso che il decesso è avvenuto per emorragie interne ed esterne causate dalla caduta.

All'inizio della settimana, le autorità hanno confermato alla BBC che il corpo di Payne era stato restituito alla famiglia e riportato nel Regno Unito dopo il completamento dei test di laboratorio e dei rapporti tossicologici.

