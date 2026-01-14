Trevor Noah

Il comico guiderà la cerimonia il 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Per lui si tratta della sesta e conclusiva esperienza come host dello show musicale più importante dell'anno.

Sarà ancora Trevor Noah a condurre i Grammy Awards. La Recording Academy ha annunciato che il comico e conduttore televisivo tornerà sul palco della cerimonia per l'edizione 2026, in programma il 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Una presenza che segna, però, un passaggio finale: Noah ha accettato l'incarico «un'ultima volta».

Quella del 2026 sarà infatti la sesta conduzione consecutiva per l'ex volto del «The Daily Show», che affiancherà al ruolo di presentatore anche quello di produttore esecutivo della serata. Un incarico di peso, in uno degli appuntamenti più seguiti dell'industria musicale globale.

«È stato un host fenomenale»

Al momento Noah non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma a parlare è stato Ben Winston, executive producer dello show, che ha espresso entusiasmo per il ritorno del comico.

«Sono entusiasta oltre ogni misura di accogliere Trevor Noah per la sua sesta e, purtroppo, ultima volta alla guida dei Grammy», ha dichiarato a Variety. «È stato un host fenomenale: intelligente, divertente e autenticamente appassionato di musica e artisti. Il suo impatto sullo show è stato straordinario».

La corsa ai premi

In attesa di scoprire i nomi dei presentatori e dei performer che saliranno sul palco, la corsa ai premi sembra già avere un protagonista annunciato.

Kendrick Lamar guida le nomination con nove candidature, seguito da Lady Gaga e dai produttori Cirkut e Jack Antonoff, tutti fermi a quota sette.

Ottima performance anche per Sabrina Carpenter, Bad Bunny e Leon Thomas, che conquistano sei nomination ciascuno, confermando un panorama musicale variegato e competitivo.