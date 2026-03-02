  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Agli Actor Awards 2026 trionfa «Sinners», Michael B. Jordan proclamato miglior attore

Covermedia

2.3.2026 - 09:40

Michael B Jordan
Michael B Jordan

La prima edizione degli ex SAG Awards incorona il cast di «Sinners» e premia Michael B. Jordan. Jessie Buckley miglior attrice per «Hamnet», Harrison Ford riceve il riconoscimento alla carriera.

Covermedia

02.03.2026, 09:40

02.03.2026, 09:44

A due settimane dagli Oscar 2026, gli Actor Awards fanno il loro debutto con il nuovo nome (in precedenza noti come Screen Actors Guild Awards) e riscrivono gli equilibri della stagione.

A conquistare il premio più ambito della serata è «Sinners», che porta a casa il riconoscimento principale, mentre Michael B. Jordan viene proclamato miglior attore protagonista.

Il kolossal d'azione di Paul Thomas Anderson, «Una battaglia dopo l'altra», parte da favorito con un record di sette candidature, un traguardo mai raggiunto prima nella storia del premio. Ma al momento decisivo è «Sinners» a imporsi, ribaltando le previsioni e consolidando il suo slancio verso gli Oscar.

Sul palco, Michael B. Jordan supera una concorrenza serrata: Leonardo DiCaprio, candidato per «Una battaglia dopo l'altra», e Timothée Chalamet, in corsa per «Marty Supreme». Una vittoria che pesa, non solo per il prestigio del premio ma per il tempismo: a ridosso degli Oscar, ogni statuetta può spostare l'ago della bilancia.

Sul fronte femminile, il premio come miglior attrice protagonista va a Jessie Buckley per «Hamnet – Nel nome del figlio», performance intensa e stratificata che la consacra definitivamente tra le interpreti più versatili della sua generazione.

Harrison Ford premiato con il Life Achievement Award

Un momento emozionante della serata è la consegna del Life Achievement Award a Harrison Ford, premiato dall'amico di lunga data Woody Harrelson.

Ford, visibilmente commosso, ha dichiarato: «Mi sento incredibilmente grato per questa attenzione. Ma, per essere chiari, mi sento anche profondamente umile». Poi, con l'ironia che lo contraddistingue, ha aggiunto: «Detto questo, è piuttosto singolare ricevere un premio alla carriera a metà del mio percorso professionale. Non trovate?».

Una battuta che strappa sorrisi e ricorda come la sua presenza resti centrale nel panorama hollywoodiano, tra passato leggendario e nuovi progetti.

Sul versante televisivo, domina «The Studio», la serie comica di Apple che guida le candidature e conquista il premio per la miglior serie comica. Seth Rogen ottiene il riconoscimento come miglior attore in una serie comica, mentre a Catherine O'Hara viene assegnato postumo il premio come miglior attrice non protagonista nella stessa categoria.

A condurre la serata, per il secondo anno consecutivo, è Kristen Bell, che da Los Angeles accompagna il debutto del nuovo corso degli Actor Awards con leggerezza e ritmo.

I più letti

Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video
Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Bocelli fa tremare l'Ariston. Risate a gogò con Frassica

Altre notizie

Ride pure Mara Venier. Fulminacci canta con una banana a «Domenica In», ecco come mai

Ride pure Mara VenierFulminacci canta con una banana a «Domenica In», ecco come mai

Verso il prossimo festival. Stefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: «Testa bassa e pedalare»

Verso il prossimo festivalStefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: «Testa bassa e pedalare»

Scandalo Epstein. Beatrice ed Eugenie escluse dal Royal Ascot: la decisione scuote la famiglia reale

Scandalo EpsteinBeatrice ed Eugenie escluse dal Royal Ascot: la decisione scuote la famiglia reale