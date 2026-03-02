Michael B Jordan

La prima edizione degli ex SAG Awards incorona il cast di «Sinners» e premia Michael B. Jordan. Jessie Buckley miglior attrice per «Hamnet», Harrison Ford riceve il riconoscimento alla carriera.

A due settimane dagli Oscar 2026, gli Actor Awards fanno il loro debutto con il nuovo nome (in precedenza noti come Screen Actors Guild Awards) e riscrivono gli equilibri della stagione.

A conquistare il premio più ambito della serata è «Sinners», che porta a casa il riconoscimento principale, mentre Michael B. Jordan viene proclamato miglior attore protagonista.

Il kolossal d'azione di Paul Thomas Anderson, «Una battaglia dopo l'altra», parte da favorito con un record di sette candidature, un traguardo mai raggiunto prima nella storia del premio. Ma al momento decisivo è «Sinners» a imporsi, ribaltando le previsioni e consolidando il suo slancio verso gli Oscar.

Sul palco, Michael B. Jordan supera una concorrenza serrata: Leonardo DiCaprio, candidato per «Una battaglia dopo l'altra», e Timothée Chalamet, in corsa per «Marty Supreme». Una vittoria che pesa, non solo per il prestigio del premio ma per il tempismo: a ridosso degli Oscar, ogni statuetta può spostare l'ago della bilancia.

Sul fronte femminile, il premio come miglior attrice protagonista va a Jessie Buckley per «Hamnet – Nel nome del figlio», performance intensa e stratificata che la consacra definitivamente tra le interpreti più versatili della sua generazione.

Harrison Ford premiato con il Life Achievement Award

Un momento emozionante della serata è la consegna del Life Achievement Award a Harrison Ford, premiato dall'amico di lunga data Woody Harrelson.

Ford, visibilmente commosso, ha dichiarato: «Mi sento incredibilmente grato per questa attenzione. Ma, per essere chiari, mi sento anche profondamente umile». Poi, con l'ironia che lo contraddistingue, ha aggiunto: «Detto questo, è piuttosto singolare ricevere un premio alla carriera a metà del mio percorso professionale. Non trovate?».

Una battuta che strappa sorrisi e ricorda come la sua presenza resti centrale nel panorama hollywoodiano, tra passato leggendario e nuovi progetti.

Sul versante televisivo, domina «The Studio», la serie comica di Apple che guida le candidature e conquista il premio per la miglior serie comica. Seth Rogen ottiene il riconoscimento come miglior attore in una serie comica, mentre a Catherine O'Hara viene assegnato postumo il premio come miglior attrice non protagonista nella stessa categoria.

A condurre la serata, per il secondo anno consecutivo, è Kristen Bell, che da Los Angeles accompagna il debutto del nuovo corso degli Actor Awards con leggerezza e ritmo.