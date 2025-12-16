Ariana Grande soffre lo stress fra musica e film. Imago

Cresce la preoccupazione attorno ad Ariana Grande: secondo fonti vicine alla famiglia, lo stress legato alla promozione del secondo capitolo di «Wicked» starebbe pesando sulla sua salute.

Hai fretta? blue News riassume per te Fonti citate da media internazionali riferiscono che la famiglia di Ariana Grande è preoccupata per il suo benessere fisico e mentale.

Le settimane di promozione di «Wicked» avrebbero aumentato stress e ansia, anche a causa di episodi sul red carpet e critiche online.

Cynthia Erivo sarebbe diventata una figura di supporto quotidiano, aiutando la cantante a gestire impegni e pressione mediatica. Mostra di più

Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni sulle condizioni di Ariana Grande, con persone vicine alla sua famiglia che parlano di una crescente preoccupazione per la salute fisica e mentale della cantante.

Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, fra cui «Vanity Fair», le settimane di intensa promozione di «Wicked: For Good» avrebbero messo a dura prova l'artista, già sottoposta a una forte pressione mediatica.

Fonti anonime citate da media stranieri raccontano che Ariana «non starebbe vivendo un periodo sereno», con livelli di ansia elevati e una fragilità emotiva percepita chiaramente da chi le sta accanto.

In particolare, la tournée promozionale del film non sarebbe stata semplice: tra gli episodi più difficili vengono citati un’aggressione sul red carpet della première a Singapore e le numerose critiche online legate al suo aspetto fisico.

Ariana Grande con Cynthia Erivo. Imago

Alleggerire la pressione

Sempre secondo queste fonti, la famiglia avrebbe iniziato a incoraggiarla a rallentare e a mettere la salute al primo posto, suggerendole di ridurre gli impegni e di concedersi più tempo per il recupero psicologico. L'obiettivo sarebbe aiutarla ad alleggerire la pressione e a proteggere il suo equilibrio emotivo.

Un ruolo importante lo starebbe giocando Cynthia Erivo, collega e amica conosciuta sul set di «Wicked». Durante la promozione del film, la 38enne sarebbe diventata una presenza costante e rassicurante per Ariana, arrivando in alcuni casi ad assumersi parte delle responsabilità mediatiche per permetterle di prendersi delle pause, come riferito da fonti vicine alla produzione.

Il momento arriva mentre la popstar riflette pubblicamente sul legame tra salute mentale e immagine corporea. In passato, l'artista aveva già invitato fan e media a evitare commenti sul suo corpo, sottolineando come l'apparenza non sia necessariamente indicativa di benessere. Una sensibilità che, secondo chi le è vicino, oggi appare più attuale che mai.