Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni sulle condizioni di Ariana Grande, con persone vicine alla sua famiglia che parlano di una crescente preoccupazione per la salute fisica e mentale della cantante.
Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, fra cui «Vanity Fair», le settimane di intensa promozione di «Wicked: For Good» avrebbero messo a dura prova l'artista, già sottoposta a una forte pressione mediatica.
Fonti anonime citate da media stranieri raccontano che Ariana «non starebbe vivendo un periodo sereno», con livelli di ansia elevati e una fragilità emotiva percepita chiaramente da chi le sta accanto.
In particolare, la tournée promozionale del film non sarebbe stata semplice: tra gli episodi più difficili vengono citati un’aggressione sul red carpet della première a Singapore e le numerose critiche online legate al suo aspetto fisico.
Alleggerire la pressione
Sempre secondo queste fonti, la famiglia avrebbe iniziato a incoraggiarla a rallentare e a mettere la salute al primo posto, suggerendole di ridurre gli impegni e di concedersi più tempo per il recupero psicologico. L'obiettivo sarebbe aiutarla ad alleggerire la pressione e a proteggere il suo equilibrio emotivo.
Un ruolo importante lo starebbe giocando Cynthia Erivo, collega e amica conosciuta sul set di «Wicked». Durante la promozione del film, la 38enne sarebbe diventata una presenza costante e rassicurante per Ariana, arrivando in alcuni casi ad assumersi parte delle responsabilità mediatiche per permetterle di prendersi delle pause, come riferito da fonti vicine alla produzione.