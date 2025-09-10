  1. Clienti privati
Aveva 41 anni Trovato senza vita l'ex Iena ed ex presidente del Palermo Paul Baccaglini

SDA

10.9.2025 - 13:36

Paul Baccaglini
Paul Baccaglini
imago/Independent Photo Agency

L'ex Iena Paul Baccaglini, 41 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, nel Milanese. A quanto si apprende, si è trattato di un gesto volontario.

Keystone-SDA

10.09.2025, 13:36

10.09.2025, 14:13

L'ex inviato della trasmissione televisiva, che nel 2017 è stato anche presidente della squadra di calcio del Palermo, è morto ieri mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sulle proprie pagine social il programma Mediaset ha scritto: «Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le lene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia».

