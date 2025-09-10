Paul Baccaglini imago/Independent Photo Agency

L'ex Iena Paul Baccaglini, 41 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, nel Milanese. A quanto si apprende, si è trattato di un gesto volontario.

Keystone-SDA SDA

L'ex inviato della trasmissione televisiva, che nel 2017 è stato anche presidente della squadra di calcio del Palermo, è morto ieri mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

Sulle proprie pagine social il programma Mediaset ha scritto: «Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le lene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia».