Sylvester Stallone ha tenuto nascosto il suo sostegno a Donald Trump fino a dopo le elezioni, quando, durante una serata di gala, lo ha definito «il secondo George Washington». KEYSTONE

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver scelto tre attori veterani come ambasciatori per riportare Hollywood ai suoi giorni di gloria, in un momento di crisi per l'industria dell'intrattenimento.

In un annuncio sul suo social Truth, Donald Trump ha rivelato di aver nominato Jon Voight, Sylvester Stallone e Mel Gibson come «ambasciatori speciali» per la sua prossima amministrazione, con l'obiettivo di rivitalizzare Hollywood.

Secondo quanto riportato da Vanityfair.it , Trump ha dichiarato che questi attori veterani aiuteranno a riportare l'industria cinematografica americana al suo antico splendore, dopo che negli ultimi anni ha perso terreno a favore di mercati esteri.

Ritorno sulla scena

Mel Gibson, sorpreso dalla nomina, ha rivelato di aver appreso la notizia tramite il post di Trump. «Ho visto l’annuncio nello stesso momento di tutti voi e sono rimasto altrettanto sorpreso», ha spiegato a Vanity Fair.

«Tuttavia, ho accettato la proposta. Come cittadino, è mio dovere offrire tutto l’aiuto e la comprensione possibili. Questa posizione include per caso una residenza da ambasciatore?».

Anche Voight e Stallone, noti sostenitori di Trump, hanno accolto con entusiasmo l'opportunità di contribuire al rilancio di Hollywood.

Negli ultimi anni, i tre attori hanno mantenuto una presenza intermittente nel mondo dello spettacolo. Gibson ha recentemente diretto un thriller d'azione, mentre Stallone ha lavorato a diversi progetti cinematografici e televisivi. Voight, invece, è apparso in vari film nel 2024, tra cui un biopic su Ronald Reagan.

«Tornerà l'età d'oro!»

L'incarico arriva in un momento difficile per Hollywood, colpita da incendi devastanti e da un calo degli incassi al botteghino. L'industria sta ancora cercando di riprendersi dagli scioperi e dalla pandemia, con un fatturato in calo rispetto agli anni precedenti.

Trump ha concluso il suo annuncio affermando che Stallone, Gibson e Voight agiranno come suoi rappresentanti, osservando e riferendo sull'industria dell'intrattenimento.

«Queste tre persone di grande talento saranno i miei occhi e le mie orecchie, e mi assicurerò che venga fatto tutto ciò che suggeriranno», ha postato il tycoon.

Per poi concludere: «Per Hollywood, così come per gli Stati Uniti, tornerà l’età d’oro!».

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.