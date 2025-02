La vicenda del visto potrebbe presto concludersi per il principe Harry. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole lasciarlo in pace (foto d'archivio). Victoria Jones/PA Wire/dpa

Donald Trump ha espresso ancora una volta la sua antipatia nei confronti della duchessa Meghan e del principe Harry. In una nuova intervista, ha detto la sua sugli ex reali, elogiando allo stesso tempo, invece, il principe William.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha nuovamente criticato aspramente la duchessa Meghan in un'intervista, definendola «terribile».

Allo stesso tempo, ha elogiato il principe William come «grande uomo» e ha ribadito il suo atteggiamento negativo nei confronti di Meghan e del principe Harry.

Le dichiarazioni di Trump arrivano in mezzo alle speculazioni sul visto di Harry, dopo che quest'ultimo ha rivelato nelle sue memorie il suo passato di tossicodipendente. Mostra di più

Donald Trump ha nuovamente criticato la duchessa Meghan. In una nuova intervista al «New York Post», il presidente statunitense ha spiegato che non ha intenzione di espellere il principe Harry dagli Stati Uniti, nonostante le speculazioni sul suo visto a causa dei suoi trascorsi di droga.

Il numero 1 della Casa Bianca ha dichiarato: «Non voglio farlo. Lo lascerò in pace dato che ha già abbastanza problemi con sua moglie. È terribile».

Questi commenti non sono nuovi, poiché il neopresidente USA ha espresso più volte in passato la sua antipatia per il secondogenito di re Carlo e sua moglie. Ha spesso insinuato che lui sia dominato dalla ex attrice. «Penso che il povero Harry sia condotto a guinzaglio», ha detto una volta il tycoon.

Trump: «William è un grande uomo»

Al contrario, Trump ha un'alta opinione del fratello di Harry, il principe William. Nella stessa intervista, ha elogiato l'erede al trono britannico definendolo un «grande uomo». Non è la prima volta che trova parole positive per lui.

Le discussioni sul visto americano del fratellino di William sono iniziate quando quest'ultimo ha ammesso di aver fatto uso di droghe, nel suo libro di memorie.

Si ipotizza che possa aver nascosto questa informazione nella sua domanda per ricevere il visto, il che ha portato a controversie legali.

I commenti di Trump aggiungono un'altra dimensione al dibattito, rivelando la sua opinione personale sui reali.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.