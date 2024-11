Lo scrittore Craig Brown non crede che Donald Trump andasse d'accordo con la defunta regina Elisabetta: afferma che la monarca lo riteneva «molto scortese» (foto d'archivio). KEYSTONE

Nel 2019 Trump si è recato a Londra per una visita di Stato e ha incontrato la regina Elisabetta II e Carlo, all'epoca ancora erede al trono. Il nuovo presidente degli Stati Uniti andrebbe d'accordo con l'attuale re in carica? La defunta monarca non lo trovava molto simpatico, mentre con il figlio i rapporti sembrano essere più amichevoli.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump è noto per il suo amore per la monarchia britannica.

Nel 2019 il tycoon è stato onorato dalla regina Elisabetta II, nel frattempo deceduta, con un grande banchetto durante una visita di Stato.

Dopo il suo ritorno alla Casa Bianca è probabile che incontrerà nuovamente la famiglia reale.

Qual è lo stato attuale del rapporto con i reali, un pilastro centrale della «relazione speciale» tra Regno Unito e Stati Uniti? Mostra di più

Donald Trump è noto per il suo amore per la monarchia britannica. C'è stata una «chimica automatica» con la regina Elisabetta II, e suo figlio e (all'epoca) erede al trono Carlo è «un ragazzo davvero meraviglioso», ha detto una volta il presidente eletto degli Stati Uniti.

Nel 2019 è stato onorato dalla monarca, ora defunta, con un grande banchetto durante una visita di Stato. Dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, è probabile che incontrerà nuovamente i reali.

Qual è lo stato attuale del rapporto con la famiglia reale, un pilastro centrale della relazione speciale tra Regno Unito e Stati Uniti?

Il protocollo britannico non prevede in realtà un'altra visita di Stato. Finora i presidenti americani rieletti come George W. Bush o Barack Obama sono stati ricevuti «solo» per un pranzo o un tè al castello di Windsor.

«Ma nulla dovrebbe essere escluso quando si tratta di Mr. Trump», ha commentato l'agenzia di stampa britannica PA. La decisione finale non spetta al regnante, ora re Carlo III, ma al governo britannico.

La regina considerava Trump molto scortese

Lo scrittore Craig Brown non crede che Trump andasse d'accordo con Elisabetta: afferma che la monarca lo riteneva «molto scortese». Ed era «particolarmente dispiaciuta» del fatto che guardasse costantemente alle sue spalle «come se stesse cercando altre persone più interessanti».

In occasione di un incontro a Windsor nel 2018, Trump si è piazzato davanti alla regina, che ha dovuto aggirarlo.

Il 78enne ha incontrato diverse volte il successore di Elisabetta, ma mai da quando è entrato in carica nel maggio 2022. Secondo gli osservatori, i due sono in rapporti amichevoli.

Dopo che il tycoon è sopravvissuto a un attentato, Carlo gli ha inviato un messaggio personale. Il politico statunitense ha detto di sperare che il re stia «bene» dopo aver reso pubblico il suo cancro.

Uno scambio regolare di lettere

La moglie del nuovo presidente, Melania, sottolinea nelle sue memorie che lei e il marito sono in contatto con il capo di Stato britannico. «La nostra amicizia con la famiglia reale continua, e ancora oggi scriviamo lettere a re Carlo».

In termini di contenuti però ci sono grandi differenze. Trump dubita del cambiamento climatico, Carlo è un noto ambientalista e conservazionista.

Ci saranno conseguenze per Harry?

I media britannici attendono con ansia il futuro del figlio reale minore, il principe Harry, che vive in California con la moglie Meghan Markle e i loro due figli.

Una volta Trump ha avvertito il duca di Sussex che ci sarebbero state conseguenze se avesse mentito sull'uso di droghe nei suoi documenti di ingresso negli Stati Uniti.

Il 78enne ha criticato la coppia per aver lasciato la famiglia reale. All'epoca avevano trattato la regina in modo «molto irrispettoso».

Mentre Meghan è una feroce critica del presidente eletto, che ha definito, tra le altre cose, «divisivo» e «misogino».

Le dichiarazioni su Diana e Kate

In passato Trump ha suscitato scalpore anche per le dichiarazioni sulla principessa Diana, morta in un incidente nel 1997, e sulla principessa Kate, moglie dell'attuale erede al trono, il principe William.

Pochi mesi dopo la morte di Lady D, in un'intervista radiofonica disse che sarebbe andato a letto con lei «senza esitazione». Era «bellissima», ma «pazza». Avrebbe addirittura bombardato di fiori l'ex moglie di Carlo.

E quando una volta Kate è stata fotografata in topless dai paparazzi in un giardino privato, il 78enne ha scritto sui social media: «Kate Middleton è fantastica - ma non dovrebbe prendere il sole nuda - la colpa è sua».

