USA Trump esulta per la cancellazione del Jimmy Kimmel TV show: «Grande notizia per l'America!»

Covermedia

18.9.2025 - 13:00

Il presidente americano Donald Trump.
Il presidente americano Donald Trump.
KEYSTONE

Donald Trump celebra la sospensione del talk show «Jimmy Kimmel Live!» dopo i commenti sull'attentato a Charlie Kirk, mentre il comico resta furioso e in trattativa con ABC.

Covermedia

18.09.2025, 13:00

18.09.2025, 13:13

Stati Uniti. Jimmy Kimmel cancellato per commenti su Charlie Kirk

Stati UnitiJimmy Kimmel cancellato per commenti su Charlie Kirk

Durante la visita di Stato in Inghilterra, il presidente Donald Trump ha commentato la sospensione dello show «Jimmy Kimmel Live!». 

Il comico, nel suo monologo, aveva fatto riferimento alla tragica morte di Charlie Kirk, attivista politico di destra, e aveva rivolto alcune frecciate ai sostenitori di Trump legati al movimento Make America Great Again, una scelta che non è passata inosservata e ha subito scatenato la reazione di Trump.

«Grande notizia per l'America: lo show di Jimmy Kimmel, in calo di ascolti, è CANCELLATO. Congratulazioni ad ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto», ha scritto il presidente su Truth Social, tra applausi e polemiche.

Le critiche di Trump non si sono fermate qui. Ha attaccato anche altri volti noti della tv americana, tra cui Stephen Colbert, Jimmy Fallon e Seth Meyers, definendoli «perdenti totali» e sottolineando gli scarsi ascolti dei loro programmi.

Kimmel, dal canto suo, non ha ancora commentato pubblicamente, ma fonti riportano che sia «assolutamente furioso» e stia discutendo la questione con i vertici della rete.

