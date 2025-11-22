Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti continua a chiedere a gran voce la chiusura del late night show condotto dal comico.

Covermedia Covermedia

Donald Trump torna ad attaccare duramente Jimmy Kimmel.

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente esortato ABC a sollevare il comico dalla conduzione del suo celebre late night show. «Perché ABC Fake News continua a mandare in onda Jimmy Kimmel, un uomo senza talento e con ascolti pessimi? Perché le emittenti televisive lo tollerano? La sua è una copertura totalmente faziosa. Togliete quel fannullone dalla TV!», ha scritto Trump su Truth Social.

La sortita su Kimmel arriva a due giorni dalla richiesta di Trump di revocare la licenza di trasmissione a ABC, dopo che un giornalista di ABC News aveva chiesto al tycoon il motivo per cui avesse scelto finora di non pubblicare i file su Jeffrey Epstein.

Tuttavia, nelle scorse ore Trump ha firmato una legge che ordina al Dipartimento di Giustizia di divulgare i documenti della lunga indagine su Epstein, come chiesto a gran voce sia dai suoi oppositori politici, sia dalla stessa base MAGA. I fascicoli potrebbero far luce sulle attività di Epstein, che frequentava Trump e altre figure di spicco prima della condanna del 2008 per crimini a sfondo sessuale.

ABC aveva sospeso il «Jimmy Kimmel Live!» a settembre a seguito di un controverso monologo su Charlie Kirk, il giovane attivista repubblicano assassinato durante una conferenza nello Utah.

Kimmel è tornato in onda alcuni giorni dopo, continuando a prendere di mira Trump durante i suoi monologhi.