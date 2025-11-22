  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump insiste: «Jimmy Kimmel va licenziato»

Covermedia

22.11.2025 - 13:00

Donald Trump
Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti continua a chiedere a gran voce la chiusura del late night show condotto dal comico.

Covermedia

22.11.2025, 13:00

22.11.2025, 13:18

Donald Trump torna ad attaccare duramente Jimmy Kimmel.

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente esortato ABC a sollevare il comico dalla conduzione del suo celebre late night show. «Perché ABC Fake News continua a mandare in onda Jimmy Kimmel, un uomo senza talento e con ascolti pessimi? Perché le emittenti televisive lo tollerano? La sua è una copertura totalmente faziosa. Togliete quel fannullone dalla TV!», ha scritto Trump su Truth Social.

La sortita su Kimmel arriva a due giorni dalla richiesta di Trump di revocare la licenza di trasmissione a ABC, dopo che un giornalista di ABC News aveva chiesto al tycoon il motivo per cui avesse scelto finora di non pubblicare i file su Jeffrey Epstein.

Tuttavia, nelle scorse ore Trump ha firmato una legge che ordina al Dipartimento di Giustizia di divulgare i documenti della lunga indagine su Epstein, come chiesto a gran voce sia dai suoi oppositori politici, sia dalla stessa base MAGA. I fascicoli potrebbero far luce sulle attività di Epstein, che frequentava Trump e altre figure di spicco prima della condanna del 2008 per crimini a sfondo sessuale.

ABC aveva sospeso il «Jimmy Kimmel Live!» a settembre a seguito di un controverso monologo su Charlie Kirk, il giovane attivista repubblicano assassinato durante una conferenza nello Utah.

Kimmel è tornato in onda alcuni giorni dopo, continuando a prendere di mira Trump durante i suoi monologhi.

I più letti

La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn
Federica Pellegrini: «Dopo il parto non capivo perché piangevo»
Trump minaccia di morte 6 democratici: «I suoi sostenitori potrebbero ascoltare»
Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso

Altre notizie

Il saluto dei big. Addio Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: «Non ero pronto a questo»

Il saluto dei bigAddio Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: «Non ero pronto a questo»

Cinema. Chadwick Boseman riceve una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame

CinemaChadwick Boseman riceve una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame

Ecco cosa le è successo. Federica Pellegrini: «Dopo il parto non capivo perché piangevo»

Ecco cosa le è successoFederica Pellegrini: «Dopo il parto non capivo perché piangevo»