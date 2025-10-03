Bad Bunny sarà la star dell'Halftime show al prossimo Super Bowl. KEYSTONE

Corey Lewandowski, ex stratega di Donald Trump, ha dichiarato che l'ICE potrebbe intervenire durante l'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl, trasformando l'evento in un campo di battaglia politico.

Hai fretta? blue News riassume per te L'amministrazione di Donald Trump ha preso di mira Bad Bunny.

Il rapper portoricano sarà la stella dell'Halftime Show del Super Bowl.

È probabile che all'evento sarà schierata l'ICE, ovvero l'agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione.

L'intenzione del governo è di sfruttare lo spettacolo per mandare un messaggio politico sul tema della migrazione. Mostra di più

L'amministrazione di Donald Trump ha preso di mira Bad Bunny. Corey Lewandowski, ex manager della campagna del tycoon e attuale consulente del Dipartimento della sicurezza interna, ha annunciato l'intenzione di schierare l'ICE – ovvero l'agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione – durante l'Halftime Show del Super Bowl, durante il quale si esibirà proprio il cantante portoricano.

Come riporta «Vanity Fair Italia», Lewandowski ha affermato che non esiste un luogo sicuro per chi è illegalmente nel Paese, nemmeno ad un evento sportivo come il Super Bowl.

«È una direttiva del presidente»

Il Super Bowl, trasmesso dalla NFL, è uno degli eventi più seguiti al mondo, e l'amministrazione intende usarlo per insistere sul tema dell'immigrazione, per via dell'esibizione di una star internazionale.

In un'intervista a «The Benny Show», Lewandowski ha dichiarato in che il suo dipartimento è determinato a far rispettare la legge sull'immigrazione, indipendentemente dall'artista che si esibisce.

«Vogliamo che gli americani si sentano al sicuro – ha affermato il funzionario –. È una direttiva del presidente: se sei in questo Paese illegalmente, torna a casa».

Un messaggio politico

Bad Bunny ha spesso criticato le politiche migratorie di Trump. In passato ha manifestato il suo disprezzo per l'ICE, condividendo video critici sui social media e inserendo riferimenti nei suoi videoclip.

Sia che si tratti di propaganda sia che dietro ci sia un rischio concreto, la posta in gioco è chiara: piegare lo spettacolo a un messaggio politico sulla migrazione. Staremo a vedere se, al Levi’s Stadium, la serata del rapper sarà ricordata per la musica o per l’intervento delle autorità.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.