Arresto a Istanbul per Can Yaman. Keystone

L'operazione del Dipartimento anti-droga di Istanbul è scattata dopo la mezzanotte di venerdì sera, in alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo. Tra i vip finiti in manette c'è anche Can Yaman, modello e attore turco di 37 anni molto noto anche al pubblico per avere recitato in popolari serie televisive, come il recente remake di «Sandokan».

Keystone-SDA SDA

Yaman è stato arrestato, e in serata rilasciato, nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul.

L'attore non era indagato e su di lui non pendeva alcun mandato d'arresto, a incastrarlo sarebbe stata una soffiata. Qualcuno avrebbe segnalato un presunto uso di droghe da parte del Sandokan italiano e durante la retata, secondo quanto ha riferito il quotidiano «Hurriyet», sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi arrestato.

Le operazioni si sono svolte in nove night club di Istanbul, tra cui il popolare Klein Phonix e il Bebek Hotel, e hanno portato alla messa in custodia anche dell'attrice Selen Gorguzel, dell'ex presentatrice televisiva Nilufer Batur Tokgoz, di YouTuber e gestori di alcuni locali.

Sono in tutto sette le persone finite in manette durante le perquisizioni nei vari locali, effettuate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Istanbul. Tra le accuse su cui si basa l'indagine ci sono «possesso di droghe o stimolanti per uso personale», «agevolazione dell'uso di droghe» e «incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione».

Scoperta una «stanza segreta»

I media turchi hanno pubblicato fotografie delle sostanze che sono state requisite durante le varie retate, tra cui cannabis, cocaina e pastiglie. Le ricostruzioni parlano anche della scoperta di una «stanza segreta» all'interno del Bebek Hotel.

Si tratta di uno dei luoghi dove si sono effettuate le operazioni, e sulla stampa locale ci si chiede quale fosse la funzione di questo luogo, mentre alcuni media hanno avanzato il sospetto che nella stanza venissero girati video da utilizzare successivamente a scopo di ricatto.

Yaman rilasciato dopo essere stato sottoposto ad analisi

Yaman è stato rilasciato dopo essere stato sottoposto ad analisi da parte del dipartimento di medicina legale e avere deposto una dichiarazione agli inquirenti.

Solo pochi giorni prima dell'arresto di Yaman, 19 persone legate all'ambiente dei media e dell'intrattenimento televisivo erano state arrestate, sempre in base alle stesse accuse, in operazioni a Istanbul, Smirne (Izmir), Denizli e Mugla.

Tra le persone messe in custodia c'era anche il proprietario del Bebek Hotel e i fascicoli giudiziari indicano che l'albergo potrebbe essere stato uno dei numerosi luoghi collegati a presunti raduni legati all'uso di droga e alla prostituzione.

Ampia inchiesta sul consumo di droghe e prostituzione

Questi arresti, come quello di Yaman, si collocano all'interno di un'ampia inchiesta sul consumo di droghe e sulla prostituzione che è stata avviata dalla procura di Istanbul nei mesi scorsi e che ha portato alla messa in custodia di decine di attori, giornalisti, influencer, cantanti e celebrità.

Avviata in ottobre, l'indagine ha cominciato a fare scalpore in dicembre, quando è stato fermato il presidente della squadra di calcio Fenerbahce, Sadettin Saran, che dopo essere stato messo in custodia è stato rilasciato su cauzione il giorno successivo e ha negato tutte le accuse.

Chi è Can Yaman

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman ha frequentato il liceo italiano della città sul Bosforo e si è laureato in giurisprudenza ma ha avviato poi una carriera di attore che lo ha portato in breve tempo a diventare una stella.

Yaman è noto in Italia non solo per le sue interpretazioni in serie di successo, come in ‹Viola come il mare› su Canale 5 in cui interpreta l'ispettore capo Francesco Demir, ma è finito spesso sui rotocalchi italiani anche per una relazione sentimentale, finita nel 2021, con la conduttrice televisiva Diletta Leotta.

Oltre ad avere interpretato il nuovo Sandokan, Yaman nel 2025 è stato protagonista della miniserie ‹Il Turco› e in precedenza era apparso anche in un cameo nella serie ‹Che Dio ci aiuti 6›.