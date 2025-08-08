Elio E Le Storie Tese

Una commedia musicale tra paternità mancata, ribellione (soft) e ironia generazionale.

Covermedia Covermedia

Elio torna al cinema con «Tutta colpa del rock», il nuovo film di Andrea Jublin in uscita il 28 agosto, anticipato da un'anteprima nelle sale il 9 e 10.

Con lui un cast corale che comprende Lillo, Maurizio Lastrico, Carolina Crescentini, Valerio Aprea, Agnese Claisse e il trapper Naska al suo debutto cinematografico.

Il film racconta la parabola di Bruno, ex chitarrista rock egocentrico e padre assente, finito in carcere dopo una lunga serie di scelte sbagliate. L'occasione per redimersi arriva quando, tra le mura del penitenziario, forma una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e onorare una promessa fatta alla figlia: portarla in America per un tour.

Nell'intervista rilasciata all'Adnkronos, Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, ironizza: «Oggi i veri punk sono quelli che usano i congiuntivi e restano con la stessa persona tutta la vita». Lillo rincara: «Il rock è finito quando abbiamo iniziato a preoccuparci dei commenti sotto i post. Una volta bastava spaccare una chitarra».

Naska firma anche la colonna sonora originale con il brano «Nato nel posto sbagliato». Il tono della pellicola è leggero ma non superficiale: il rock diventa metafora di identità e riscatto, mentre la comicità serve a scardinare i luoghi comuni del «politicamente corretto».

«L'arte non può essere addomesticata», conclude Elio. «Nemmeno dietro le sbarre».